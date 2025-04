Meteo Assisi 18-21 aprile 2025: pioggia sole e nuvole tra Pasqua e Pasquetta

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Oggi le previsioni sono per il meteo Assisi 18-21 aprile 2025, il lungo weekend di Pasqua, come sempre con uno sguardo attento alle previsioni sulla situazione del weekend anche per l’Umbria.

Buongiorno e buon weekend pasquale a tutti!! Continua la lunga fase instabile sul nostro territorio. dopo il riscaldamento in stratosfera infatti l’atmosfera sta cercando di riequilibrare il pesante scarto termico tra polo ed equatore accumulatisi durante l’inverno e l’aria fredda che va sull’oceano poi innesca la risposta dello stesso inviandoci ripetuti flussi umidi ed instabili talvolta anche con richiami di aria dal deserto del Sahara. Ecco il perché in questi giorni delle “piogge insabbiare e la neve rossastra sulle alpi”. La Pasqua si avvicina dunque vediamo insieme il meteo Assisi 18-21 aprile 2025 fino al lunedì giorno di Pasquetta:

Oggi venerdì: giornata instabile e piovosa in prevalenza al mattino, gradualmente nel pomeriggio interverrà un miglioramento con sole maggiormente presente in un contesto climatico mite. Ventilazione meridionale moderata.

Domani sabato: la giornata migliore tra tutte, sole e qualche nuvola di passaggio a tratti in un contesto termico tipico di Maggio. Ventilazione sempre meridionale

Giornata di Pasqua: prima parte migliore, seconda parte di Giornata più nuvolosa. Le precipitazioni saranno assenti

Pasquetta infine: giornata con sole a tratti al mattino in prevalenza nuvolosa al pomeriggio con rischio pioggia. Sempre mite

Breve anticipazione sul tempo per l’inizio della nuova settimana che vedrà sempre l’instabilità protagonista delle nostre giornate ma anche la presenza del sole a tratti in un contesto termico sempre mite e tipico di Maggio. A tutti voi l’augurio di trascorrere un sereno e piacevole weekend pasquale, la redazione di AssisiNews

Foto di Paulius Dragunas | via Unsplash

