Graziano Grassi “bissa” con le torte di Pasqua: stavolta è record, sono 74 con 230 uova

Ex fornaio con la passione per la cucina, ha deciso di "accontentare" amici e parenti dopo il successo a un concorso dell'anno scorso

L’anno scorso a Vescia di Foligno aveva vinto il concorso regionale per la miglior pizza-torta di Pasqua al formaggio, quest’anno ha lasciato il campo libero agli avversari ma Graziano Grassi, originario di Passaggio di Bettona ma molto conosciuto a Santa Maria degli Angeli – dove oggi vive – e in tutto il territorio di Assisi, non si è certo riposato.

In questo 2025 il signor Graziano Grassi ha infatti preparato 74 torte utilizzando 230 uova, rendendo felici diverse persone e la sua famiglia. “In tanti lo scorso anno dopo quella “vittoria” e dopo l’articolo di Assisi News gli avevano chiesto di assaggiarla – fa sapere la figlia Maira – quest’anno ha dovuto mantenere quella promessa”. (Continua dopo la foto)

Come noto Graziano Grassi è un ex fornaio con la passione per la cucina, grande tifoso del Milan e amante del pallone, una lunga esperienza nel calcio dilettantistico con l’Angelana, nobile società di Santa Maria degli Angeli. Anche quest’anno, tanto lavoro unito alla sua grande passione per la cucina e via con le torte di Pasqua realizzate rigorosamente secondo la tradizionale ricetta.

Una lavorazione lunga aiutato come sempre da parte della sua famiglia, comprese le giovanissime nipoti, per non mancare l’appuntamento con la tradizione. In tanti prima delle festività Pasquali sono soliti infatti preparare le torte di Pasqua, dolci e salate, fatte in casa secondo le proprie ricette. Una bontà umbra – facile da trovare nei forni locali e nelle pasticcerie – tra i prodotti più gustosi e ricercati della cucina regionale. Anche alla sezione “Ricette Tradizionali” di Assisi News è possibile trovare come preparare la torta di Pasqua sia salata che dolce, secondo le diverse varianti.

