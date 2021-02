Meteo Assisi 19-21 febbraio 2021: dopo il freddo, un primo accenno di primavera

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 19-21 febbraio 2021, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend.

Buongiorno a tutti i lettori, alla fine, tirando le somme, il freddo è si arrivato ma le sue grandi potenzialità si sono poi tradotte più in una toccata e fuga che in un importante episodio di freddo e neve, molto al di sotto delle attese dunque segnatamente sul nostro territorio regionale, per effetto anche e soprattutto di una bassa pressione in posizione estremamente sfavorevole alla nostra Umbria. Rapido ritorno a condizioni via via più miti nelle passate giornate e per quanto riguarderà questo weekend? Il trend appare votato ad una prosecuzione e non solo, ad un intensificazione del flusso mite che potrebbe condurci progressivamente grosso modo a metà della prossima settimana a temperature quasi da inizio Maggio. Il freddo certamente tornerà perché siamo in ritardo con la tabella di marcia di questo inverno e a questo punto crescerà anche il rischio di gelate tardive sempre pericolose per fiori e raccolti.

Vediamo perciò nel dettaglio le previsioni del meteo Assisi 19-21 febbraio 2021 come sempre assieme a voi:

Venerdì: giornata ampiamente soleggiata da mattina a sera con qualche velatura o nube di passaggio a tratti, clima mite per il periodo con massime prossime ai 15 gradi sulle pianure. Scarsa la ventilazione. Qualità dell’aria discreta.

Sabato: sole sempre protagonista della giornata con poca presenza di nuvolosità. Temperature massime in ulteriore crescita verso valori intorno ai 17 gradi. Ventilazione debole di direzione variabile. Scarsa la qualità dell’aria. Molto mite per il periodo. Solite riduzioni locali di visibilità nottetempo e al primo mattino per foschie o banchi di nebbia.

Domenica: giornata con clima tipico di aprile con sole unico assoluto protagonista della scena. Possibili riduzioni di visibilità durante le ore notturne e del primo mattino. Poco o nulla davvero da aggiungere.

Come detto sopra nel corso della prossima settimana persisterà e si accentuerà un clima tipicamente primaverile con temperature tra i 12 e i 14 gradi oltre i valori normali per il periodo.

A tutti voi da tutta la redazione di AssisiNews un carissimo saluto e buon week-end!