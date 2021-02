Macelleria Il Castello, a Santa Maria degli Angeli un’attività dove si paga anche in bitcoin

Circa ottanta ettari di terreno dedicati all’allevamento, qualità, innovazione e freschezza. E’ la Macelleria Il Castello di Santa Maria degli Angeli il cui fiore all’occhiello è l’allevamento della pregiata razza Chianina IGP. Giunta alla terza generazione di allevatori, la famiglia Berti punta a trasmettere la propria tradizione al pubblico proponendo prodotti genuini, con un occhio sempre attento alle novità, come quella della possibilità di pagare in bitcoin, metodologia oggi all’avanguardia già diffusa in molte parti del mondo.

Il Bitcoin è una criptovaluta e un sistema di pagamento mondiale creato nel 2009 da un anonimo inventore, noto con lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto, che sviluppò un’idea da lui stesso presentata su Internet a fine 2008. “Chiunque fosse interessato a pagare con i bitcoin – spiegano dallo staff della Macelleria Il Castello – dovrà possederli in un wallet (portafoglio virtuale controllabile tramite lo smartphone, ndr). Noi emettiamo lo scontrino fiscale e dal nostro pc generiamo un QR code collegato al wallet dell’azienda. Puntando il QR code verrà effettuato il trasferimento di bitcoin per il pagamento con il cambio valuta istantaneo equivalente alla cifra in denaro da pagare al momento della transazione”. La rete Bitcoin è una rete che consente infatti il possesso e il trasferimento delle monete; i dati necessari a utilizzare i propri bitcoin possono essere salvati su uno o più personal computer o dispositivi elettronici quali appunto gli smartphone, sotto forma di “portafoglio” digitale, o mantenuti presso terze parti che svolgono funzioni simili a una banca.

Carni fresche di propria produzione o a km zero, prodotti dell’Alta Norcineria, pane e farine macinate a pietra, conserve, vini e molti altri prodotti artigianali di eccellenza per offrire al consumatore la possibilità di poter scegliere tra prodotti accuratamente selezionati nel territorio. Una ricerca scrupolosa delle migliori realtà umbre e italiane per la Macelleria Il Castello con l’intero processo produttivo che viene curato e seguito con attenzione in ogni sua fase della lavorazione. Da sempre dietro alla tecnologia e all’innovazione, un’azienda che fa della qualità la propria prerogativa e il proprio punto di forza.

I giovani fratelli Alessandro, Daniele e Francesco Berti sono originari di Cannara, ma molto legati al territorio assisiate dove oggi lavorano. Ricco e preparato lo staff. E ora un’altra grande novità. Il servizio con pagamento bitcoin parte anche con un occhio già rivolto al commercio online. Pronto infatti anche il nuovo progetto e-commerce per la vendita online via web in tutta Italia con spedizioni refrigerate. “Ci definiamo dei macellai moderni – spiegano i fratelli Berti – punto di riferimento per la gastronomia in genere. Non vogliamo solo puntare a vendere la carne in sé – ci tengono a precisare – ma ad offrire un servizio completo a 360° attraverso uno studio accurato dei prodotti migliori, con puntuali consigli sulle tante metodologie di cucina, come invito ogni volta ai nostri clienti alla massima cura di un prodotto sì di eccellenza, ma che deve anche essere preparato secondo canoni idonei allo stesso”.

Tutta la carne di vitello, Chianina IGP, come detto è prodotta direttamente dall’azienda agricola di famiglia. Ora, e non da adesso, insieme alla tradizione e alla qualità della carne, uno staff giovane che punta sempre all’innovazione. Da qui il nuovo sistema di pagamento bitcoin, per tutti in particolare nella realtà locale, davvero innovativo: “Oggi tali tecnologie possono sembrare all’apparenza delle novità che potrebbero addirittura spaventare – concludono dallo staff della Macelleria Il Castello di Santa Maria degli Angeli di via San Bernardino da Siena – perché lontane dalla vita di tutti i giorni. Ma noi siamo certi e convinti che una tale tecnologia verrà utilizzata in futuro da tantissime persone. Un novità che speriamo possa portare innovazione alla nostra azienda e che possa attrarre anche nuovi clienti”.

(La Macelleria Il Castello è uno degli sponsor sostenitori di AssisiNews e AssisiSport)