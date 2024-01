Meteo Assisi 19-21 gennaio 2024: piogge, vento e abbassamento delle temperature

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Oggi le previsioni riguardano il meteo Assisi 19-21 gennaio 2024.

Buongiorno e ben trovati lettori, eccomi tornato quest’oggi con il consueto bollettino nel formato classico con le mappe! Prima metà di Gennaio “primaverile” per la maggior parte con solo fulminei accenni di freddo.

Come vi scrissi nel precedente appuntamento la svolta invernale sarebbe secondo me dovuta arrivare dopo metà di questo mese e diciamo subito che ci sarà sì ma in modo ancora fulmineo(toccata e fuga) nel corso di questo fine settimana, ci saranno delle piogge, del gran vento freddo nord-orientale tra stasera-notte su sabato e per la domenica con forte abbassamento delle temperature su valori sottomedia.

La possibilità di vedere neve che fino a solo qualche giorno fa sembrava poter interessare anche la pianura della nostra bella Umbria nel corso degli ultimissimi aggiornamenti a disposizione è stata molto ridimensionata e appare ad ora ancora molto incerta (siamo sul filo del rasoio) e le precipitazioni nel momento clou tra le 3 di notte di domani Sabato e metà mattina appaiono scarse. Molto probabilmente vedremo svolazzare soltanto dei fiocchi misti ad acqua in pianura o al massimo scendere qualche fiocco di neve ma davvero con scarsissima possibilità di accumulo al suolo. Farà molto freddo, ci sarà da coprirsi molto bene!

Vediamo le previsioni del meteo Assisi 19-21 gennaio 2024, con uno sguardo come sempre attento all’Umbria:

oggi venerdì: giornata nuvolosa, a tratti molto nuvolosa con occasione per rovesci di pioggia più probabili e intensi nel pomeriggio ed in serata-nottata sul sabato. Neve fino a quote molto basse 400m nel corso della notte sul sabato con possibili fiocchi di neve o neve mista ad acqua a fine evento in pianura. Molto molto freddo accentuato dalla presenza dei venti forti nord-orientali che dal pomeriggio irromperanno furiosi.

Domani sabato: tempo via via in miglioramento dalla mattinata con schiarite sempre più ampie. Ultimi fenomeni nevosi nel corso delle primissime ore del giorno possibili fino al piano.

Domenica infine: giornata molto fredda al mattino con estese gelate. sole unico assoluto protagonista della giornata!!

Breve anticipazione sul tempo x l’inizio della nuova settimana che vedrà un rapido ritorno a condizioni primaverili. Attenzione voglio ricordarlo ancora una volta…L’inverno è in ritardo di due mesi quest’anno …credo e continuo ad essere convinto che le carte migliori questo inverno se le giocherà molto presto, leggermente posticipato il tutto tra fine Gennaio e inizio Febbraio. Ne torneremo a parlare nel prossimo bollettino! Restate sintonizzati con noi. Auguriamo a tutti voi un sereno weekend! Coperti bene mi raccomando!

