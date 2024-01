Bo Bar RistoPub, 20 anni di attività tra buon cibo e cocktail di prima qualità

Venti anni e non sentirli, tra tradizione, gusto, ricercatezza e qualità, sempre al passo con i tempi. Dal 2004 il Bo Bar Ristopub di Bastia Umbra è ad oggi uno dei locali più amati ed apprezzati del territorio. Aperto tutte le sere dalle 18.45 alle 2 e chiuso il lunedì, è sempre pronto ad accogliere i suoi clienti e a deliziarli con tanto buon cibo, birre, cocktails e distillati.

Non tutti sanno che il Bo Bar (locale storico del territorio e molto conosciuto, ndr) nel corso degli anni ha fatto del cibo il suo cavallo di battaglia proponendo un ricco menù con piatti di produzione propria.

Il locale è un autentico pub in stile inglese ed è gestito da Massimo e Laura che, insieme, hanno deciso di evolversi nel settore food, puntando sull’artigianalità e su materie prime di ottima qualità. Per gustare una cena in compagnia, il RistoPub propone un menù dagli antipasti ai dolci, passando per le fritture, tex-mex e proposte stagionali. Altro cavallo di battaglia sono gli hamburger di chianina, di pollo e vegetariani e le ottime pizze preparate da Laura e Vally con una mix di farine della zona e con una lievitazione minima di 24h. Per concludere il pasto ci sono i dolci targati Bo Bar RistoPub: dalla famosa cheescake ai waffel, fino si soufflé e alle varie proposte del momento.

Per gli amanti della birra al Bo Bar RistoPub si possono degustare numerose birre alla spina, in bottiglia e lattina italiane e internazionali, artigianali e non. Inoltre, vengono proposti una vasta gamma di drinks accuratamente ricercati. Oltre ai grandi classici, Massimo e Cristian preparano cocktails artigianali e innovativi.

“C’è solo un modo per gustare i nostri prodotti e le nostre atmosfere – dicono Massimo e Laura – venite a trovarci! Noi vi aspettiamo”.

(Bo Bar RistoPab è uno degli sponsor del gruppo editoriale Assisi News)

© Riproduzione riservata