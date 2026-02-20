Meteo Assisi 20-22 febbraio 2026: clima primaverile e sprazzi di sole

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Oggi le previsioni sono per il meteo Assisi 25-27 luglio 2025, come sempre con uno sguardo attento alle previsioni sulla situazione del weekend anche per l’Umbria.

Ben trovati cari lettori, dopo lunga fase piovosa finalmente si vede una bella luce si potrebbe dire… Nel fine settimana in arrivo infatti e per gran parte della prossima settimana si apre una svolta (temporanea certamente) ma che ci regalerà bellissimi momenti di sole e clima primaverile di giorno!

Vediamo le previsioni nel dettaglio insieme per il meteo Assisi 20-22 febbraio 2026:

Oggi venerdì: tempo cosi cosi al mattino con le ultime locali precipitazioni e nevicate sopra i 900 m e arrivo di ventilazione moderata di grecale che farà avvertire una maggiore sensazione di freddo. Dal pomeriggio schiarite sempre più ampie.

Domani sabato e dopodomani domenica: giornate splendide con clima molto piacevole di giorno. Attenzione però perchè di notte farà freddo e ci sarà da coprirsi bene. Ventilazione nord-orientale debole sabato, da meridione debole domenica. Possibili banchi locali di nebbia durante la notte tra sabato e domenica e la prima mattina di domenica.

Breve anticipazione sul tempo previsto per l’inizio della nuova settimana che vedrà una prosecuzione del clima primaverile e del bel tempo. Attenzione però perchè il freddo sembra essere intenzionato ad “arrivare in zona cesarini” tra fine mese e inizio Marzo!

Tornerò ad aggiornarvi nel merito nel prossimo appuntamento con voi… A presto e restate sintonizzati!

Foto di Aniket Bhattacharya | via Unsplash

© Riproduzione riservata