Un ‘Cantico’ della vita: al via al Serafico di Assisi la Festa in Amicizia 2025

È un invito a sentire, toccare, giocare e condividere. A vivere la bellezza della fragilità e la forza dell’inclusione: sabato 21 giugno, a partire dalle 16, nel parco dell’Istituto Serafico di Assisi si terrà l’annuale Festa in Amicizia 2025, una giornata aperta a tutti, in cui l’ottocentenario del Cantico delle Creature di San Francesco si intreccia con i sensi, i volti e i gesti di una comunità che si apre alla città e al territorio. Ma quest’anno il canto di Francesco – che benedice Sole, Acqua, Fuoco, Terra e ogni Creatura – si fa corpo nell’esperienza condivisa. Ed è il concetto di ‘qualità della vita’, tema guida dell’evento, che si fonde con i versi del Cantico. Perché dignità, relazione e cura passano proprio attraverso i sensi e l’incontro.

Tre le postazioni interattive della Festa in Amicizia 2025, pensate per coniugare gli 8 fattori della qualità della vita con l’eredità spirituale e poetica del poverello di Assisi. Al centro la persona: con la sua unicità, la sua dignità, il suo bisogno di essere riconosciuta e accolta.

Quella principale è la postazione dedicata al benessere, realizzata in collaborazione con l’associazione ‘I Lupi dell’Umbria’. A guidarla è l’immagine francescana della terra come matre (…) la quale ne sustenta et governa, et produce diversi fructi con coloriti flori et herba. Ed è proprio da questo legame profondo con il creato che nasce l’esperienza proposta nel parco del Serafico: tra percorsi tattili, suoni e profumi, sarà possibile sperimentare le attività quotidiane dei laboratori dell’Istituto – stimolazioni multisensoriali, esperienze occupazionali, momenti teatrali e musicali – pensate per ascoltare la natura con il corpo e con i sensi, e per sentirsi parte viva del mondo.

La seconda postazione realizzata in collaborazione con l’associazione “Io gioco comunque” è un inno all’indipendenza, alla manualità e alla scoperta attraverso alcuni giochi in legno di grandi dimensioni da manipolare, incastrare, esplorare. Sono gli stessi strumenti che, in scala ridotta, vengono quotidianamente utilizzati dai ragazzi del Serafico per stimolare creatività e autonomia attraverso momenti ludici e di apprendimento.

Infine, alla Festa in Amicizia 2025 la partecipazione sociale che si gioca sul campo: la squadra ufficiale di calcio dei ragazzi del Serafico sarà protagonista di un torneo di calcetto inclusivo aperto a chiunque voglia unirsi; a guidare l’iniziativa sarà la sezione di Foligno del Centro Sportivo Italiano. Qui ogni passaggio, ogni azione e ogni gol diventeranno un gesto simbolico per dare un ‘calcio’ al pregiudizio e un momento concreto per fare squadra oltre ogni barriera.

“Il Cantico delle Creature non è una semplice lode – spiega Francesca Di Maolo, presidente del Serafico – ma un modo per attraversare il mondo e riconoscere, dentro ogni cosa, la presenza di Dio. Quel ‘per’ che Francesco ripete, per sora luna, per frate sole, per sora acqua, non significa ‘a causa di’, ma indica un cammino. Attraversando la bellezza si arriva sempre a qualcosa di più profondo e la verità del Cantico si comprende pienamente solo ripensando a un altro momento decisivo della vita di Francesco: il suo incontro con il lebbroso. In quel gesto, che oggi potremmo leggere come un abbraccio alla persona emarginata, fragile e ignorata, Francesco attraversa una soglia. E da quell’incontro disse che ciò che prima sembrava amaro gli divenne dolce come il miele” aggiunge Di Maolo, secondo cui questo “è lo stesso spirito che viviamo ogni giorno al Serafico: una fraternità reale, che si costruisce stando accanto agli altri e senza paura. È in quel momento che impariamo a riconoscere la bellezza in ogni persona ed è lì che, insieme a chi ci sostiene, possiamo affermare con certezza Laudato si’, mi Signore, per tutte le tue creature”.

Quello della Festa in Amicizia non sarà uno spettacolo da guardare, ma un’esperienza da attraversare, un pomeriggio per lasciarsi coinvolgere, in cui sporcarsi le mani e imparare a saper ascoltare senza fretta. E per accorgersi che quel Cantico, otto secoli dopo, non è solo da leggere: è da riconoscere nei gesti semplici, nelle presenze autentiche, nella bellezza che si manifesta nella fragilità. E sabato al Serafico sarà tutto lì, da vivere.

