Meteo Assisi 20-22 marzo 2026: schiarite e annuvolamenti, basso rischio di precipitazioni

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Oggi le previsioni sono per il meteo Assisi 20-22 marzo 2026, oltre al giorno dell’Immacolata lunedì 8 dicembre e dell’inizio della settimana, come sempre con uno sguardo attento alle previsioni sulla situazione del weekend anche per l’Umbria.

Buongiorno e buon venerdì a tutti, ci siamo lasciati nel precedente editoriale soffermandoci sul fatto che qualcosa doveva per forza cambiare, non poteva perdurare a lungo la fase di assenza totale di freddo rilevante alle nostre latitudini mediterranee da inizio anno ad oggi ed eccoci giunti alla svolta…il freddo ora si riprende lo spazio tanto mancato e probabilmente durerà più e più giorni per riequilibrare la temperatura…la parola d’ordine: coprirsi bene! Vediamo le previsioni nel dettaglio insieme per il meteo Assisi 20-22 marzo 2026:

Oggi venerdì e domani sabato: giornate con tempo variabile. Alternanza di schiarite e annuvolamenti con ventilazione tesa da nord-est. Freddo accentuato dalla presenza dei venti. Aria molto pulita. Asciutto. Via liberissima alle lavatrici!

Domenica infine: giornata più nuvolosa rispetto alle due precedenti tuttavia con bassissimo rischio di precipitazioni, le quali nemmeno le ho indicate in mappa. Possibili leggere variazioni previsionali data l’incertezza modellistica ad oggi per la giornata. Freddo sia di giorno che di notte.

Breve anticipazione sul tempo per l’ inizio della prossima settimana che vedrà una prosecuzione del clima freddo per il periodo e la possibilità di qualche debole precipitazione sparsa di poco conto… probabile successivo peggioramento a carattere freddo da metà settimana in avanti Da confermare.

A tutti voi un buon weekend e l’augurio di trascorrere serene giornate in compagnia delle persone a voi care dalla redazione!

A presto!

Foto di SANKALP SURADKAR | via Unsplash

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