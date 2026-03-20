A Bastia Umbra approvato il nuovo regolamento per la tutela e il benessere degli animali

Nel corso della seduta di mercoledì 18 Marzo 2026, il consiglio comunale di Bastia Umbra ha compiuto un passo storico approvando il nuovo Regolamento per la tutela e il benessere degli animali, un provvedimento atteso da anni che aggiorna e rafforza il quadro normativo a livello comunale. Si tratta di un Regolamento Comunale di alto spessore, arrivato in Consiglio Comunale dopo un lungo ma proficuo lavoro, un lavoro meticoloso basato su una proposta LAV e giunto intatto all’approvazione in Commissione.

Il regolamento per la tutela e il benessere degli animali rappresenta un documento moderno e articolato, che recepisce le normative regionali e internazionali, tra cui la normativa CITES, e introduce nuove disposizioni in materia di tutela animale. Tra gli aspetti principali figurano misure specifiche per la gestione degli animali nei circhi e delle parti innovative per le tutele dedicate agli equidi, l’introduzione di protocolli legati alle fragilità sociali, tutele dedicate alle scelte alimentari e la possibilità di istituire la figura indipendente del Garante per la tutela degli animali, figura pioneristica che ci si auguri diventi presente in ogni comune ed addirittura in Regione. Bastia Umbra può vantare tale regolamento come il più completo in tutta la regione e di certo molto raro in Italia, una scelta prioritaria di questa amministrazione.

Il percorso che ha portato all’approvazione del regolamento per la tutela e il benessere degli animali è stato lungo e partecipato. Il testo era stato inizialmente discusso nel mese di novembre in commissione consiliare e in Consiglio Comunale, per poi essere oggetto di ulteriori approfondimenti nei mesi successivi. A Febbraio è stata rinnovata la Commissione Animali, che si è riunita con la commissione consiliare per esaminare nel dettaglio le proposte di modifica e arrivare alla definizione del testo finale. Il regolamento approvato introduce inoltre disposizioni più stringenti in tema di tutela degli animali, con particolare attenzione alla loro permanenza all’interno dei veicoli in sosta, stabilendo un principio generale volto a garantire condizioni di sicurezza e benessere.

Il provvedimento rappresenta un passo avanti significativo per la città, rafforzando gli strumenti a disposizione per la tutela degli animali e promuovendo una maggiore sensibilità sul tema all’interno della comunità.

Foto di Louis-Philippe Poitras | via Unsplash

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