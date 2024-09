Meteo Assisi 20-22 settembre 2024: giornate variabili, clima e temperature nella norma

Un “classico” settembre che non si vedeva da diversi anni: le previsioni del tempo per Assisi News di Luca Tiberti

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Oggi le previsioni sono per il meteo Assisi 20-22 settembre 2024, come sempre con uno sguardo attento alle previsioni sulla situazione del weekend anche per l’Umbria.

Ben ritrovati cari lettori, settembre dopo essere partito con il caldo continua da circa due settimane a regalarci il suo volto più classico che da diversi anni ci eravamo dimenticati: pioggia a tratti e momenti soleggiati in un contesto termico lievemente sotto il normale.

La nostra Umbria sta avendo piogge irregolari però alcune limitate aree hanno ricevuto buoni quantitativi pluviometrici, altre molto pochi, le montagne che abbiamo intorno a noi infatti proprio nel caso di questi ultimi giorni sono in grado di aumentare, diminuire o addirittura quasi azzerare l’accumulo di pioggia al suolo ( in caso di vicinanza ad un rilievo se ci si trova nel versante sottovento).

Vediamo le previsioni per il weekend in arrivo, con il meteo Assisi 20-22 settembre 2024:

Sia oggi venerdì, che domani sabato, che dopodomani domenica: giornate “variabili” con sole e qualche passaggio nuvoloso o velature appanna-sole.

Clima Nella norma con minime della notte attorno 11-13 gradi in pianura e massime tra 23 e 25 gradi.

Breve anticipazione sul tempo previsto per l’inizio della nuova settimana che vedrà un ritorno della pioggia e del clima uggioso. Temperatura normale per il periodo.

