Meteo Assisi 21-23 marzo 2025: il clima del weekend sarà molto mite, ma rischio pioggia

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Oggi le previsioni sono per il meteo Assisi 21-23 marzo 2025, come sempre con uno sguardo attento alle previsioni sulla situazione del weekend anche per l’Umbria.

Buongiorno e ben ritrovati cari lettori,

settimana double face sulla nostra Umbria con gran freddo ad inizio settimana e (lo vedremo), nuovamente molto mite dal weekend che vi vado ora a descrivere. Dopo il freddo tradizionalmente arrivano le grandi piogge atlantiche e così sarà anche stavolta in una configurazione da manuale. Il vortice polare è in grossa crisi e sembra non riuscire a riprendersi, la primavera incombe e nuovi riscaldamenti in stratosfera minacciano seriamente la stabilità atmosferica. Surplus pluviometrico che continua a destare curiosità in un inverno in grande sordina , la pioggia invece è stata abbondante e ancora lo sarà a lungo probabilmente. La porta atlantica non è aperta è spalancata!

Vediamo le previsioni nel dettaglio per il fine settimana in arrivo con il meteo Assisi 21-23 marzo 2025:

Oggi venerdì: giornata al mattino e pomeriggio bella e primaverile con nebbie locali di notte e al primo mattino e velature di passaggio poi nel resto della mattinata, tra pomeriggio e serata aumenta la nuvolosità. Ventilazione meridionale mite. Arriva la sabbia del deserto

Domani sabato e dopodomani domenica: giornate prevalentemente nuvolose con rischio alto di precipitazioni alternate a brevi momenti soleggiati. Venti meridionali che continuano a trasportare come fossero frecce rosse Trenitalia vagonate di sabbia sahariana. Mite, temperature in aumento

Breve anticipazione sul tempo per l’inizio della nuova settimana che vedrà una prosecuzione del tempo “uggioso” con tante occasioni di pioggia in un contesto sempre mite e sabbioso

A presto buon fine settimana a tutti dalla redazione di Assisi News

Foto di Joel Durkee | via Unsplash

© Riproduzione riservata