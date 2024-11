Bastia, finisce con l’auto nel Tescio: curioso incidente nella notte

Quarantenne finisce con l’auto nel Tescio a causa di un incidente autonomo avvenuto in via del Guado, nella zona del percorso verde tra Assisi e Bastia Umbra, intorno a mezzanotte nella notte tra giovedì e venerdì. Non è chiaro se l’uomo – un quarantenne del posto – si fosse messo alla guida sotto gli effetti di sostanze alcoliche: secondo le prime informazioni – i rilievi del caso sono stati svolti dai carabinieri della compagnia di Assisi – l’uomo avrebbe fatto tutto da solo e l’auto, superato il bordo della strada, sarebbe finita nel fiume Tescio, da dove è stata recuperata nella mattinata di venerdì dai vigili del fuoco del distaccamento di Assisi le cui operazioni hanno destato molta curiosità. Come detto il conducente – sottoposto agli esami e ai test del caso e soccorso dal 118 dell’ospedale di Assisi – è rimasto comunque miracolosamente illeso. (Maggiori informazioni nelle prossime ore, screenshot Google Maps)

