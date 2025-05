Meteo Assisi 23-25 maggio 2025: rovesci di pioggia e giornate fresche

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Oggi le previsioni sono per il meteo Assisi 23-25 maggio 2025, come sempre con uno sguardo attento alle previsioni sulla situazione del weekend anche per l’Umbria.

Buongiorno a tutti i nostri cari lettori, Maggio si conferma per quest’anno mese decisamente piovoso e con temperature per gran parte sotto le medie normali del periodo…nel corso del weekend oggi venerdì avremo gli ultimi rovesci di pioggia in un contesto termico fresco, sabato e domenica giornate ventose e fresche con temperature tipiche di fine aprile un mese circa indietro. Nel complesso sarà un fine settimana per due terzi soleggiato dunque pronti a godere queste giornate con uscite all’aria aperta portandosi dietro una giacca!

Vediamo le previsioni nel dettaglio per il meteo Assisi 23-25 maggio 2025:

Oggi venerdì: giornata che parte grigia e piovosa con sole presente soltanto per brevi momenti, segue verso fine pomeriggio via via un miglioramento. Temperature sotto media.

Sabato e domenica: sole prevalente con solo temporanei addensamenti nuvolosi soprattutto di pomeriggio. Temperature in ulteriore lieve calo. Coprirsi bene per le uscite serali.

Per tutti coloro che si recheranno al concerto benefico Con il cuore – Nel nome di francesco consiglio di portare una maglia di lana e un cappotto da mettere all’occorrenza perché farà decisamente freddo in serata con temperature sul luogo del concerto tra 12 e 14 gradi e con la presenza di venti da nord!!! Breve anticipazione sul tempo per l’inizio della nuova settimana che vedrà un lunedì bello, poi tornerà dell’instabilità tra martedì e giovedì ( probabilmente l’ultima fase piovosa prima dell’arrivo del primo caldo tipicamente estivo ). Buon weekend a tutti gli assisani!

Foto di freddie marriage | via Unsplash

© Riproduzione riservata