Elezioni amministrative Assisi 2025, alle urne oltre 23.000 cittadini

Sono 23.026 gli aventi diritto al voto, alle elezioni amministrative Assisi 2025 del 25 e 26 maggio 2025. Si tratta di 11.204 uomini e 11.822 donne, su una popolazione di 27.880 abitanti (ultimi dati Istat), chiamati a recarsi alle urne per l’elezione diretta del Sindaco e il rinnovo del Consiglio Comunale. I 32 seggi, allestiti nel territorio comunale, saranno aperti dalle ore 7.00 alle 23.00 di domenica e dalle ore 7.00 alle 15.00 di lunedì.

Per consentire il rinnovo delle tessere elettorali e il rilascio di eventuali duplicati, gli uffici comunali saranno aperti da venerdì 23 a lunedì 26 maggio, nelle sedi di Santa Maria degli Angeli, Assisi centro storico e Petrignano, in fasce orarie tali da agevolare al massimo i cittadini elettori. Venerdì 23 maggio: sede centrale di Santa Maria degli Angeli dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 14.30 alle 18.00; delegazione Assisi centro dalle ore 15.30 alle 18.00; delegazione Petrignano ore 15.30 alle 18.00; sabato 24 maggio: sede centrale di Santa Maria degli Angeli dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00; delegazione Assisi dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 15.30 alle 18.00; delegazione Petrignano dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 15.30 alle 18.00; domenica 25 maggio: sede centrale di Santa Maria degli Angeli dalle ore 7.00 alle 23.00; delegazione Assisi centro dalle ore 7.00 alle 23.00; delegazione Petrignano ore 7.00 alle 23.00; lunedì 26 maggio: sede centrale di Santa Maria degli Angeli dalle ore 7.00 alle 15.00; delegazione Assisi centro dalle ore 7.00

alle 15.00; delegazione Petrignano ore 7.00 alle 15.00.

Nei giorni delle votazioni alle elezioni amministrative Assisi 2025, per facilitare il raggiungimento dei seggi elettorali da parte degli elettori portatori di handicap, il Comune ha organizzato un servizio di trasporto pubblico dedicato. Per usufruirne è necessaria la prenotazione e gli interessati dovranno contattare direttamente la “Croce Rossa – Sezione Assisi” ai seguenti recapiti: 348 5314376 o assisi@cri.it. Si ricorda, infine, che sono previste agevolazioni tariffarie per i viaggi ferroviari, via mare, autostradali e aerei di cittadini italiani, residenti in Italia o all’estero, che si rechino nella località di iscrizione elettorale (o località limitrofe) per esercitarvi il diritto di voto. I biglietti a tariffa agevolata possono essere acquistati e utilizzati per viaggi da effettuare in un determinato arco temporale, a ridosso dei giorni di votazione. Per maggiori informazioni sulle elezioni amministrative Assisi 2025, è possibile consultare la pagina dedicata sul sito istituzionale del Comune.

