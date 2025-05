Ivano Bocchini: “Sostegno a deboli e imprese per un sano sviluppo sociale e imprenditoriale”

Chi è Ivano Bocchini, candidato di Assisi al centro – Cicogna Sindaco, in sostegno dell’aspirante sindaco di centrodestra e civici? A presentarsi la diretta interessata, che ha scelto di pubblicizzarsi tramite le testate del gruppo editoriale acquistando degli appositi spazi, che sono offerti in egual misura a tutti i partiti, liste e singoli candidati come da comunicazione dei giorni scorsi).

Sono Ivano Bocchini, sposato con Feliciana e padre di due figli Claudia e Gianluca, che mi ha elevato a nonno circa tre anni or sono in seguito alla nascita di Dorotea. Oltre alla vita lavorativa, sono presidente di un’azienda che si occupa di automazione d’impianti, che impegna buona parte del mio tempo, sono attivo nel sociale ed ho sempre cercato di contribuire allo sviluppo del territorio dove sono nato e vivo ancora oggi.

Ho ricoperto la carica di presidente della Pro loco di Viole e consigliere comunale della città di Assisi, maturando una passione crescente per l’attività politica e per le istituzioni tutte. Considero l’istituto Ludovico da Casoria e la sala della Conciliazione i luoghi più alti della città di Assisi.. L’esperienza amministrativa mi ha insegnato che l’amministrazione comunale ha il potere di influenzare nel bene e nel male la vita di ogni suo cittadino e per questo è necessario che chi governa ne abbia la piena capacità e sia in grado di produrre le proposte, i progetti e le buone pratiche necessarie affinché nessun abitante di questi rimanga indietro.

Partendo dai più deboli, fino alle imprese, alle comunità laiche e religiose che tanto valore apportano alla nostra città, possiamo trovare le risposte quotidiane necessarie per un sano sviluppo sociale e imprenditoriale degno del nome di questa città. Le mie affinità con il mondo politiche si inquadrano nell’area di centro destra, faccio parte della lista civica di ASSISI AL CENTRO che ho contribuito fattivamente a creare anche per il volere del candidato a sindaco Eolo Cicogna.

Ho nel cuore questa città, le frazioni tutte e in particolare la mia di San Vitale che attende da troppi anni una svolta innovatrice che può derivare soltanto da una svolta politica legata ad una nuova amministrazione, che non sia avversa come lo è stata l’attuale compagine che ha arrestato la crescita per ben otto lunghissimi anni.

Faccio il tifo per l’unità delle frazioni, ho sempre sognato un marchio per i prodotti tipici della montagna, la mia visione è quella di vedere realizzato un collegamento ferroviario ad alta velocità che colleghi Roma Termini con Firenze e ritorno per almeno 4 volte al giorno, denominazione del treno “FRECCIA VERDE” tale soluzione, con le attuali tecnologie metterebbe in comunicazione gli aeroporti di Roma Fiumicino con quelli di San Francesco e Firenze Peretola in 120 minuti.

Sviluppare i territori ampliando idealmente le mura di Assisi per accogliere i tanti pellegrini con sistemi di trasporto ricompresi nella lista dei veicoli di mobilità alternativa. Sono abituato a sognare e a raccogliere le sfide difficili, la vita mi ha forgiato attraverso impegni importanti che ho sempre cercato di sostenere con l’aiuto di chi mi è vicino. Ringrazio quanti mi sostengono, GRAZIE PER LA FORTE VICINANZA, per quanti vorranno sostenermi e ringrazio infine la mia Famiglia, quella terrena e quella affacciata al balcone più in alto. Vi abbraccio con tutto il CUORE

