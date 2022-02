Due passi da te: la giovane assisana Benedetta Paparelli fa impresa e vince la crisi

Giovane imprenditrice assisana con il prezioso sostegno del suo compagno sfida il Covid e, ad ormai un anno dall’apertura dell’attività di vendita al dettaglio di macelleria-gastronomia a Bastia Umbra in via Sandro Pertini 129, nonostante le numerose difficoltà, si ritiene soddisfatta del percorso avviato e ringrazia di cuore i numerosi clienti che ogni giorno continuano a darle fiducia consapevole che continuerà a puntare al miglioramento e all’eccellenza.

È infatti in uno scenario difficile ed incerto, che arriva il gesto coraggioso di una giovanissima mamma pronta a sfidare crisi economica e pandemia. Benedetta Paparelli, classe 2000, è una giovane donna che ha deciso di investire nella sua attività, con la filosofia di portare al cliente un prodotto “artigianale”, di “alta qualità” e, per la maggior parte a km 0 o per meglio dire a “Due Passi da Te”.…nome che ha scelto proprio per identificare il suo negozio di carni, insaccati e prodotti del territorio.

Con il determinante appoggio del suo compagno Nicola Calisti, forte ed orgogliosa del suo intenso vissuto in un ambiente di contadini “appassionati” che da sempre hanno mantenuto viva la tradizione della lavorazione artigianale delle carni e della produzione degli insaccati, amante da sempre della “buona cucina” ed attenta al prodotto “semplice” e “sano” è pronta ad offrire al cliente un prodotto davvero di qualità al giusto prezzo.

"Sui differenti banchi espositivi si potranno trovare carni genuine di tutti i tipi, salumi e formaggi freschi e stagionati accuratamente selezionati – spiegano i titolari dell'azienda – nonché tantissimi prodotti di gastronomia "pronta a cuocere" e "cotta", preparati con cura e dedizione, pane e porchetta artigianale per soddisfare i gusti e le esigenze di tutti i palati".

“Particolare attenzione è posta alla scelta delle carni tutte selezionate e provenienti da capi allevati con un’alimentazione rigorosamente naturale. Di tutte le carni – sottolineano – si conoscerà la storia, l’allevatore ed il tipo di alimentazione. Ogni prodotto sarà cercato, confrontato e scelto solo se rispondente alle rigide caratteristiche di elevata qualità”.

Al fianco di Benedetta Paparelli, quattro collaboratori per fornire un servizio rapido e di qualità ad ogni cliente per un progetto coraggioso destinato soltanto a crescere.

