Carrozzelle 2025 ad Assisi, grande partecipazione alla giornata gratuita dedicata ai disabili (foto e video)

Una giornata speciale e accessibile alle carrozzelle 2025 ad Assisi, che questa mattina – 26 settembre, ndr – hanno accolto gli ospiti dell’Istituto Serafico, dell’Istituto Casoria, di Angsa Umbria – Semente di Spello. Ore di divertimento e socialità nel segno del tradizionale Luna Park che da decenni accompagna le festività in onore di San Francesco Patrono d’Italia. Alla mattinata per il taglio del nastro anche il sindaco, Valter Stoppini. (Continua dopo il video – link diretto)

Come noto fino al 5 ottobre 2025 il parcheggio del Teatro Lyrick a Santa Maria degli Angeli si trasforma in un grande spazio di divertimento per tutte le età, con giostre, luci, musica e dolci prelibatezze. L'inaugurazione ufficiale sabato 20 settembre, gli orari di apertura delle carrozzelle 2025 ad Assisi i giorni dalle 15 alle 1 di notte con ingresso gratuito e attrazioni a pagamento. Nel piazzale accanto al Lyrick e al Pala Eventi troveranno posto le giostre più amate: il dragone, gli scivoli giganti, il movimentato tagadà, il tappeto volante, il labirinto degli specchi, la pista degli autoscontri e i giochi acquatici, senza dimenticare le giostre per i bambini, la pesca dei premi e gli stand gastronomici pronti a sfornare le classiche golosità da fiera.

