L’opinione del lettore, torna il sondaggio di Assisi News: quanto sei soddisfatto dell’attuale Amministrazione Comunale?

‘L’opinione del lettore’ è lo spazio della redazione del nostro gruppo editoriale nato per dar voce, seppur in formato ‘ridotto’, ai pensieri dei lettori, per sentire le loro idee e opinioni su fatti di attualità, politica e cronaca.

A circa un anno dall’insediamento dell’attuale Giunta comunale della città di Assisi, Assisi News torna a dare voce ai cittadini con una nuova iniziativa dedicata all’ascolto e alla partecipazione.

In questi mesi l’Amministrazione ha avviato progetti, affrontato criticità e tracciato linee programmatiche per il futuro della città. Ma al di là degli atti ufficiali, resta fondamentale comprendere come queste azioni vengano percepite dalla comunità: dai residenti del centro storico alle frazioni, dai giovani alle famiglie, fino alle attività economiche e al mondo associativo.

Per questo motivo Assisi News promuove un sondaggio sul grado di soddisfazione dei cittadini rispetto all’operato dell’attuale Amministrazione comunale. L’obiettivo è raccogliere opinioni e valutazioni per restituire una fotografia il più possibile fedele del sentiment cittadino a un anno dall’inizio del mandato.

Partecipare è semplice e immediato: è possibile votare nella colonna di destra del sito utilizzando un computer desktop, oppure nella parte inferiore della pagina se si accede da dispositivo mobile. In alternativa, si può esprimere la propria preferenza direttamente tramite il link dedicato riportato sotto questo articolo. Invitiamo tutti i nostri lettori a partecipare attivamente. Ogni opinione conta ed è fondamentale per arricchire il dibattito pubblico cittadino.

Assisi News continuerà, come sempre, a svolgere il proprio ruolo di informazione indipendente e di ponte tra la comunità e chi la amministra, nella convinzione che una città cresce davvero solo quando sa ascoltarsi.

A distanza di circa un'anno dalle ultime elezioni amministrative, quanto sei soddisfatto dall'attuale Amministrazione Comunale di Assisi? Molto soddisfatto Abbastanza soddisfatto Indifferente Poco soddisfatto Per niente soddisfatto

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