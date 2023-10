Meteo Assisi 27-29 ottobre 2023: nuvoloso con piogge, domenica torna il sole

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Le previsioni di oggi sono per il meteo Assisi 27-29 ottobre 2023.

Ben ritrovati, settimana assai piovosa quella che stiamo vivendo con grande recupero pluviometrico su tutto il territorio regionale, clima molto mite per effetto dell’apertura in grande stile della “porta atlantica”. Il grande freddo, arriva sempre da est (dalla Russia, dalla steppa siberiana) e al momento non vi è traccia di questo freddo. Qualità dell’aria straordinaria in questo contesto grazie alle ripetute precipitazioni che hanno abbattuto la grande quantità di inquinanti riversata in atmosfera da caldaie, automobili e fabbriche, nel corso del fine settimana in arrivo si attenuerà un pochino questa tendenza piovosa lasciando spazio a maggiori aperture che regaleranno a tanti, momenti all’aria aperta piacevoli e di spensieratezza.

Vediamo le previsioni nel dettaglio per il Meteo Assisi 27-29 ottobre 2023 con uno sguardo come sempre attento anche all’Umbria

Oggi venerdì: giornata con nuvolosità variabile a tratti intensa con possibili precipitazioni un pò su tutto il territorio regionale soprattutto nella prima parte della giornata. Clima molto mite per il periodo con massime intorno 22 gradi (+ 4 gradi altre il normale) e minime intorno 13 gradi (+ 4 gradi sempre oltre la norma). Ventilazione sud-occidentale in prevalenza moderata.

Domani sabato: giornata simile al venerdì soltanto con piogge che saranno più probabili nella seconda parte della giornata (il contrario del venerdì) clima sempre molto mite.

Domenica infine: la giornata migliore! Sole che torna ad affermarsi e clima tipico di inizio settembre! Ventilazione sempre tiepida meridionale.

Breve anticipazione sul tempo dell’inizio nuova settimana che vedrà una recrudescenza delle piogge con “clima uggioso” niente freddo. Buon weekend e tanta serenità dalla redazione di Assisi News!

Foto: Redazione Assisi News

