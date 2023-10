Fratelli d’Italia Assisi: “Sulle bollette il Comune sbaglia: e smetta di addossare le colpe ad altri”

Per la minoranza, tra l'altro, "Non è vero che si sono volute evitare le 'lungaggini' di una causa, tant'è che la giunta aveva fatto opposizione"

“La risposta del Sindaco al nostro articolo sulle bollette è imbarazzante e merita una replica”. Lo scrive il direttivo di Fratelli d’Italia Assisi: “Sullo stato dei conti e sul bilancio, giustamente, è calato il silenzio, come immaginavamo. Sulle bollette della luce, invece, il Sindaco si è dilungato nel descrivere – anche in modo commovente e strappalacrime – l’iter che ha portato il Comune a farsi fare un’ingiunzione di pagamento”, l’incipit della nota.

“Ma come per Torgiovannetto (costato ai contribuenti 40.000€ in più), il mancato pagamento delle fatture all’Enel è stato risolto solo dall’intervento del giudice che, semplicemente, ha ordinato al Comune di pagare. Non è vero che si sono volute evitare le ‘lungaggini’ di una causa – dice Fratelli d’Italia Assisi – perché il Comune – si legge nella stessa determina – aveva proposto opposizione al Tribunale di Perugia nominando per l’appunto un legale – che prima o poi andrà pagato – altroché! Viste le brutte, solo dopo il provvedimento del tribunale, il Comune ha sottoscritto un accordo, perché – qui siamo d’accordo – andare ancora avanti avrebbe comportato solo maggiori guai. Nelle aule di giustizia, a differenza di quanto si legge nei comunicati stampa – dove l’Amministrazione narra sempre la sua fiaba a lieto fine – contano solo le prove e, in questo caso, i fatti erano talmente evidenti che il Comune è stato costretto a chiamare il capo. L’evidenza, negata per l’ennesima volta dal Sindaco, avrebbe suggerito di glissare anche su questo argomento evitando ulteriori discussioni. Ma così non è stato, anzi, addirittura si è arrivati ad accusare Fratelli d’Italia di prendere di mira il lavoro degli uffici”.

“Verso questi ultimi, al contrario di quanto detto dal Sindaco – sostiene Fratelli d’Italia Assisi – c’è da parte nostra la massima stima ed anche l’affetto, soprattutto per essere stati in grado di sopportare un’Amministrazione impresentabile, per tanti anni. Noi siamo preoccupati dell’incapacità politica della Giunta di sinistra, che minimizza i problemi e non è in grado di affrontarli e risolverli. E stigmatizziamo quello che accade ogni volta che si solleva un problema, ovvero che le colpe debbano sistematicamente essere addossate ad altri, senza pudore. Poiché il bilancio lo presente la Giunta e le voci di spesa, le partite contese e ogni euro a credito e debito vengono analizzate da loro, le responsabilità sono di questi politici”.

“Che in tre anni la maggioranza non sia stata capace di risolvere la questione delle bollette della luce, prima di farsi fare causa, non è e non può essere un problema degli uffici, ma è solo frutto del malgoverno della città. È questa Giunta di sinistra – conclude la nota – che mette in imbarazzo gli uffici e i dipendenti del Comune di Assisi, non il contrario. E il prezzo alla fine lo pagano sempre i cittadini. Nonostante le fiabe e al di là delle parole rassicuranti che, al contrario, preoccupano chi sa andare oltre le narrazioni”.

foto redazione Assisi News

© Riproduzione riservata