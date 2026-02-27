Meteo Assisi 27 febbraio – 1 marzo 2026: ancora un weekend primaverile

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 27 febbraio – 1 marzo 2026, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend.

Buongiorno e un caro saluto a tutti voi cari amici, settimana dal “sapore primaverile” questa che si va concludendo con giornate davvero molto molto piacevoli e decisamente fuori stagione perché siamo in pieno inverno.

Vediamo le previsioni nel dettaglio insieme per il meteo Assisi 27 febbraio – 1 marzo 2026:

Sia oggi venerdì, che domani sabato che dopodomani domenica giornate tipiche di metà Aprile con nebbie al mattino nelle pianure e vallate interne e strette e a seguire molto mite e soleggiato di giorno con punte di 20 gradi in pianura, mite anche in montagna.

Ventilazione scarsa o del tutto assente e qualità dell’aria molto bassa purtroppo per effetto dello schiacciamento dell’aria prodotto dall’alta pressione. Il consiglio: gustatevi per chi potesse queste giornate all’aria aperta lontano però dai centri urbani e dalle macchine… andate in aperta campagna o in montagna!!!

Breve anticipazione sul tempo per l’inizio della nuova settimana che vedrà la prosecuzione del clima mite e fuori stagione… Unica nota stonata: qualità dell’aria purtroppo molto bassa.. Buon primaverile weekend a tutti dalla nostra redazione! A presto

Foto di Tschernjawski Sergej | via Unsplash

© Riproduzione riservata