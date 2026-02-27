Tenta di rubare due trapani da un’attività commerciale: 20enne denunciato dalla Polizia

Il giovane ha agito con un complice, che è però riuscito a sfuggire

La Polizia di Stato di Perugia ha denunciato un cittadino rumeno, classe 2006, per il reato di tentato furto; il giovane ha tentato di rubare due trapani, venendo denunciato.

Pochi giorni fa, a seguito di una chiamata al Numero Unico di Emergenza, gli agenti del Commissariato della Polizia di Stato di Assisi sono intervenuti presso un noto esercizio commerciale a Ospedalicchio, frazione di Bastia Umbra, dove era stato segnalato un tentato furto.

Il giovane, un 20enne, è stato sorpreso dal personale di vigilanza mentre tentava di superare la recinzione esterna dell’esercizio commerciale con l’intento di consegnare la refurtiva a un complice rimasto ignoto, che, si è dato alla fuga. Dalle ricostruzioni dei fatti è emerso che il ragazzo aveva cercato di impossessarsi di una valigetta contenente due trapani a batteria, ma l’azione è fallita grazie all’intervento tempestivo degli addetti alla sicurezza, che lo hanno bloccato prima che riuscisse ad allontanarsi.

Dopo aver recuperato la merce e averla restituita al punto vendita, gli agenti hanno accompagnato il ventenne- privo di documenti- presso gli uffici del Commissariato dove, al termine delle attività di rito, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di tentato furto. Sono tuttora in corso accertamenti per identificare il complice.

Foto di Theme Photos | via Unsplash

