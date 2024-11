Nasce il Centro studi “La Clessidra”: un supporto completo per gli studenti di tutte le età (foto)

A Santa Maria degli Angeli arriva il Centro Studi “La Clessidra”, una nuova attività che nasce dalla voglia di supportare tutti gli studenti di tutte le età. L’inaugurazione del nuovo centro è in programma per domenica 1 dicembre alle 17, nuovissima la sede, in via Patrono d’Italia, 62.

Tante le attività del Centro Studi “La Clessidra”, e spazio dedicato a bambini e bambine, ragazzi e ragazze di ogni età: “Per i più piccoli – fanno sapere Antonella Castriotta ed Elisa Settimi – sarà attivato un aiuto nei compiti scolastici in modalità giornaliera o saltuaria (solo in determinati giorni della settimana). Sarà possibile dedicare le giuste attenzioni anche a bambini con DSA, vista la presenza nello staff di una logopedista specializzata, la psicologa Elisa Settimi, che guiderà gli insegnanti, fornendo loro indicazioni per il giusto approccio”.

E poi ancora: “Per i ragazzi più grandi (scuole medie e superiori) ci sarà la possibilità di scegliere tra più modalità di supporto. Verranno, infatti, attivate ripetizioni di singole discipline, oppure sarà disponibile un servizio del tutto innovativo: il doposcuola giornaliero. Con questa modalità, i ragazzi potranno frequentare il centro studi quotidianamente e fare i compiti per casa, svolgendo ogni materia con l’insegnante specializzato in quella disciplina”.

“Con questo servizio – concludono dal nuovo Centro Studi “La Clessidra” di Assisi – i genitori verranno sollevati dalla preoccupazione di doversi accertare se i propri figli abbiano compreso e svolto o studiato correttamente tutte le materie per il giorno successivo, garantendo loro un apprendimento efficace e seguito con attenzione. Sarà possibile inoltre preparare test di ingresso per l’università o seguire corsi di lingua straniera o di informatica”. Tutte le info al numero telefonico 347.81.86.409.

