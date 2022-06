Meteo Assisi 3-5 giugno 2022, caldo torrido e giornate ampiamente estive

Torna puntuale, come ogni venerdì su Assisi News, l’appuntamento con le previsioni del tempo curate da Luca Tiberti: ecco nello specifico il meteo Assisi 3-5 giugno 2022. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria.

Buongiorno e buon inizio d’estate a tutti! Siamo a giugno, il primo mese estivo sul calendario (anche se termicamente siamo molto più avanti circa a Ferragosto). Giornate dunque pienamente estive sul nostro territorio dove per darvi un’ idea dell’anomalia marcata tenete presente che si dovrebbero avere massime diurne attorno 25 gradi mentre arriveremo nel fine settimana a toccare picchi di 38 gradi domenica (13 gradi più alte del normale). Davvero poco da dire se non il consiglio di andare al mare o in montagna per sopportare questo caldo completamente fuori norma (proteggendosi ed evitando di stare sotto il sole nelle ore più calde 12:30-16:30).

Vediamo le previsioni nel dettaglio per il Meteo Assisi 3-5 giugno 2022, con uno sguardo come sempre attento all’Umbria:

Oggi venerdì: giornata complessivamente bella e soleggiata ma con il transito nel corso della giornata a tratti di velature “appanna-sole” e nuvolosità medio alta. Clima e temperature da Ferragosto! Massime diurne intorno 35 gradi (+ 10 gradi oltre il normale), minime della notte invece intorno 18 gradi (+ 4 oltre il normale). Venti molto caldi da sud (caldo torrido).

Domani sabato: giornata molto simile al sabato con sole, velature e nuvolosità a tratti in un contesto di caldo esagerato. Ventilazione tra debole e moderata da sud. Temperature in ulteriore aumento con picchi di 36 gradi (+ 11 gradi oltre il normale).

Domenica: giornata “arroventata” con massima espansione della cupola calda africana . Sempre sole, velature e nubi medio-alte a tratti di passaggio. Temperature che toccheranno punte di 37-38 gradi sulle pianure (+ 13 gradi oltre il normale). Venti sempre infuocati da sud. Poco davvero di altro da segnalare se non il mio consiglio di evitare l’esposizione al sole tra le 12:30 e le 16:30 possibili colpi di calore!

Breve anticipazione sul tempo per l’inizio di settimana che vedrà un lunedì con temperature e clima sempre da Ferragosto poi tra martedì e mercoledì sembra probabile invece un passaggio temporalesco veloce che tenderà a far abbassare un pochino le temperature (lasciandole sempre e comunque sopra media).

A tutti voi buon Ferragosto anticipato e l’augurio di trascorrere giornate spensierate che davvero ne abbiamo bisogno un po’ tutti noi!

