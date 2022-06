Onorificenze a tre cittadini di Bastia, i complimenti della giunta (foto)

Grande festa a Bastia Umbra per i tre bastioli insigniti di onorificenze. Sono il giornalista Alessio Maria Antonielli, responsabile dell’organizzazione dei viaggi papali e responsabile sociale della Compagnia di bandiera ITA e già nello staff della Rivista San Francesco, e due esponenti delle forze dell’ordine, l’assistente capo Laura Lollini e il brigadiere Carlo Sbraletta.

E a loro arrivano i complimenti del sindaco di Bastia Umbra Paola Lungarotti: “Per Bastia – dice tra l’altro la prima cittadina – è un anniversario arricchito non solo dalla presenza dei nostri giovani, il nostro capitale sociale, ma anche dal conferimento dell’onorificenza dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana a tre nostri concittadini:

Assistente Capo della Polizia di Stato LAURA LOLLINI; Brigadiere Capo dei Carabinieri CARLO SBRALETTA; Dott. ALESSIO MARIA ANTONIELLI, responsabile dell’organizzazione dei viaggi papali e responsabile sociale della Compagnia di bandiera ITA. Alle congratulazioni per i nostri concittadini – dice il sindaco Paola Lungarotti – si associano quelle per la Vice-Questore e Commissario Capo di Pubblica Sicurezza Francesca Domenica Di Luca e per il Commissario Roberto Roscioli del Commissariato di Assisi presenze molto importanti e di sostegno alla comunità, così come la Stazione dei Carabinieri di Bastia Umbra e il Comando di Polizia Locale. Un titolo di grande prestigio conferito dal Presidente della Repubblica per meriti personali, morali, di servizio, consegnato dal Prefetto di Perugia dr. Armando Gradone durante la cerimonia per il 76° Anniversario della Fondazione della Repubblica presso i Giardini del Frontone di Perugia. Un grande onore per la città di Bastia, esempi di servizio fornito per il bene della collettività. A loro un segno della nostra gratitudine, piccolo nelle dimensioni, grande nel valore: il gagliardetto del Comune di Bastia Umbra consegnato insieme alla professoressa Rosella Aristei, Cavaliere della Repubblica Italiana”.

FOTO © Mauro Berti-Gruppo Assisi News

