Schiamazzi e rumori molesti, FdI Assisi: “Segnalazioni da tutto il territorio, la giunta intervenga”

“Da mesi riceviamo numerose segnalazioni da cittadini di diverse frazioni del territorio comunale – da Santa Maria degli Angeli a Palazzo, passando per altre realtà – riguardo a rumori e schiamazzi che si protraggono ben oltre gli orari consentiti, spesso fino alle 1 o 2 di notte, anche nei giorni feriali”. Lo segnalano i consiglieri di Fratelli d’Italia Assisi Serena Morosi e Daniele Martellini, sottolineando come se “È giusto che nei nostri paesi ci sia vitalità e che locali e attività economiche possano lavorare e animare la comunità”, tuttavia, “questo non può avvenire a discapito del diritto al riposo e della serenità di chi, il giorno successivo, deve alzarsi presto per andare a lavorare”.

“Non parliamo di episodi isolati, ma di una situazione che si protrae da mesi. Portiamo tali segnalazioni sugli schiamazzi all’attenzione dell’amministrazione comunale – dichiarano i Consiglieri di Fratelli d’Italia – chiedendo che questa criticità venga affrontata con serietà e responsabilità. È necessario un intervento concreto di controllo e vigilanza. Chiediamo al Sindaco e alla Giunta di garantire verifiche puntuali e costanti, affinché tutte le attività rispettino le normative vigenti in materia di inquinamento acustico e sicurezza pubblica”. Non è accettabile che intere famiglie vedano compromessa la propria qualità della vita a causa della mancanza di interventi decisi da parte di chi governa la Città. Le regole esistono e devono essere fatte rispettare, a tutela non solo dei Cittadini e anche di quegli operatori economici corretti che svolgono il proprio lavoro nel rispetto dei limiti stabiliti. Fratelli d’Italia continuerà a farsi portavoce delle istanze della comunità, chiedendo con fermezza una Città vivibile, ordinata e sicura per tutti”.

