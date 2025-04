Meteo Assisi 4-6 aprile 2025: sole e clima piacevole, ma domenica pioggia

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Oggi le previsioni sono per il meteo Assisi 4-6 aprile 2025, come sempre con uno sguardo attento alle previsioni sulla situazione del weekend anche per l’Umbria.

Buongiorno e buon venerdì, è proprio il caso di dirlo l’inverno è iniziato quando sarebbe dovuto finire…dopo il forte riscaldamento in stratosfera tutto è cambiato come spesso sta accadendo negli ultimi anni, il sole che scalda più forte l’atmosfera è come se riuscisse a fare ripartire un ingranaggio arrugginito dal tempo e incapace di sbloccarsi da solo. Tutto il freddo che per mesi era come “intrappolato in alto” ora fuori tempo scende in basso con episodi di freddo tardivo quasi inevitabili. Dopo una prima parte di settimana decisamente fredda per periodo e la breve parentesi mite di oggi e domani infatti da domenica tornerà il freddo anzi il gelo come se non bastasse! Attenzione a coprirsi molto bene!

Vediamo le previsioni nel dettaglio per il meteo Assisi 4-6 aprile 2025:

Oggi venerdì e domani sabato: giornate spettacolari con tanto sole e clima molto piacevole. Unica differenza tra le due giornate? Il vento che oggi proverrà da nord-est mentre domani da sud-ovest (che preannuncia l’imminente peggioramento a carattere freddo dalla domenica)

Domenica infine: tempo in peggioramento con rischio rovesci temporaleschi nel corso della giornata nel momento dello scontro tra aria molto mite preesistente e il gelo continentale attenzione possibili grandinate! Quota neve in rapido abbassamento fino a bassa quota

Breve anticipazione sul tempo per l’inizio della nuova settimana che vedrà tra lunedì e giovedì la prosecuzione di questa intensa ondata di gelo in un contesto meteorologico di difficile individuazione al momento e comunque tipicamente invernale. Nel qual caso dovessero verificarsi precipitazioni in questo frangente sarebbero nevose fino in pianura. Restate sintonizzati per nuovi sviluppi. Coprirsi molto bene tra domenica pomeriggio e giovedì vi raccomandiamo!

A presto buon fine settimana a tutti dalla redazione di Assisi News

