Don Cesare Provenzi benemerito della Città di Assisi all’unanimità (foto)

Il Consiglio Comunale di Assisi, nella seduta del 3 aprile 2025, ha conferito, all’unanimità dei presenti in aula, il riconoscimento di “Benemerito della Città di Assisi” alla memoria di don Cesare Provenzi, parroco della cattedrale di San Rufino, prematuramente scomparso lo scorso anno.

Il prestigioso titolo è stato assegnato con la seguente motivazione: “Per il grande e incrollabile impegno nell’accoglienza verso tutti e nel lenire il disagio di tante famiglie bisognose. Per il merito tangibile nell’aver contribuito a far crescere, quale sacerdote di un’intera comunità, i valori del perdono, della giustizia sociale e della speranza, ma soprattutto punto di riferimento incessante per le iniziative diocesane di conforto verso gli ultimi e i più deboli. Da ricordare, in particolare, il suo impegno nelle attività dell’oratorio e la sua straordinaria relazione con i giovani, per molti dei quali è stato come un padre. Infine una menzione speciale va per il suo coinvolgimento attivo, prezioso e insostituibile nella Festa del Calendimaggio di Assisi e per la sua rara operosità e perizia nell’aver contribuito alla realizzazione di numerose e significative attività culturali della Città”.

Foto Mauro Berti – Assisi News

