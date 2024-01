Meteo Assisi 5-7 gennaio 2024: Epifania con rischio pioggia e primi freddi in arrivo

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Oggi le previsioni sono per uno speciale meteo dell’Epifania, con le previsioni meteo Assisi 5-7 gennaio 2024. Vediamo insieme le previsioni per questi giorni di festa, ad Assisi e in Umbria.

Buongiorno amici lettori, buon anno per iniziare a tutti voi e alle vostre famiglie da parte di tutta la redazione! Appuntamento con voi, il primo del nuovo anno per illustrarvi il tempo che dovremo attenderci per il weekend dell’Epifania sulla nostra Umbria.

Diciamo subito che la protagonista di queste giornate sia per quella di oggi venerdì (dal pomeriggio), domani sabato e dopodomani domenica sarà la pioggia che scenderà in grande quantità in un contesto termico ancora primaverile ma via via più freddo.

Domenica più freddo e prime imbiancate sulle vette del nostro Appennino fin sui 700-800m di quota. Qualità dell’aria straordinaria, ventilazione meridionale oggi e domani, nord-orientale da domenica.

Anticipazione poi sulla possibile evoluzione futura del tempo ancora non ben inquadrata dai modelli matematici: scarsissima possibilità di occasionali fiocchi di neve sulle pianure, le eventuali nevicate tra 9 e 10 gennaio interesseranno principalmente l’Appennino, nevicate ben più importanti e incisive arriveranno dopo metà mese (qui sarà il periodo chiave della rivincita dell’inverno fin qui totalmente latitante, grazie al riscaldamento in Stratosfera che andrà a destabilizzare completamente il vortice polare).

Si chiude qui il Meteo Assisi 5-7 gennaio 2024, ma restate sintonizzati ci saranno sicuramente sorprese bianche indecifrabili ad oggi ancora! A presto amici!

Foto: Freepik

