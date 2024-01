A Bastia Umbra il 6 gennaio torna il presepe vivente nel centro storico

Con la partecipazione delle scuole e delle associazioni, torna il Presepe vivente 2023 nel centro storico di Bastia Umbra con botteghe solidali e sorprese natalizie e anche l’arrivo dei Re Magi.

Correlato: Il programma dei mercatini natalizi 2023-2024 in Umbria – Assisi città dei presepi a Natale 2023: il programma delle mostre e delle natività viventi – Presepi in Umbria 2023-2024, la guida alle natività – viventi e non – in tutta la regione – Ad Assisi vie, piazze e chiese illuminate: le foto più belle e gli orari del videomapping – Le iniziative dell’Epifania ad Assisi dal 5 al 7 gennaio 2024 – Befana in Umbria 2024, gli appuntamenti del 4-5-6 gennaio nelle principali città della regione – A Rivotorto ultimi giorni per visitare una delle natività più affascinanti (foto)

Il presepe vivente sarà dislocato lungo Via Colomba Antonietti, Piazzetta Masi, Via Stretta, Piazza Matteotti, Via del Teatro, Piazza Umberto I, Via Garibaldi con tanti figuranti che animeranno i vicoli del centro con scene di vita quotidiana riproducendo antichi mestieri. Come detto, domani 6 gennaio è in programma l’arrivo dei Re Magi alla capanna in piazzetta Luigi Masi, dalle 17 alle 18. “Tra l’altro – ricorda una nota del Comune – l’inaugurazione del presepe vivente è stata preceduta da una speciale anteprima: alcuni dei figuranti della natività bastiola, lo scorso 16 dicembre, hanno incontrato Papa Francesco per commemorare gli 800 anni del primo Presepe di San Francesco a Greccio insieme a più di 1500 figuranti dei Presepi Viventi italiani. Con il parroco don Marco Armillei, anche l’assessore alle politiche sociali e scolastiche Daniela Brunelli che ha donato al Papa un calendario con le immagini più suggestive del nostro presepe vivente”.

L’epifania a Bastia Umbra si apre alle 16 al Cebtro San Michele con la Festa della Befana di Avis e Aido e dopo il presepe vivente continua poi alle 18 con il concerto Epifania in coro, del Coro Città di Bastia, nella Chiesa S. Michele. Il 7 gennaio il Concerto Nuovo Anno della Banda di Costano a Umbriafiere alle 17, mentre il 13 gennaio si rinnoverà il concerto di solidarietà “La musica del cuore” con Medici per Caso, apericena alle ore 20 e concerto solidale dalle 21:15. Il 14 gennaio alle 17, l’estrazione della Lotteria della Città di Bastia, a cura di Confcommercio e Ass. Impresa e Sviluppo con il sostegno

economico del Comune di Bastia Umbra.

(Il Natale a Bastia è uno degli sponsor del gruppo editoriale Assisi News)

© Riproduzione riservata