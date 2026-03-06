Sbanda con l’auto e finisce in una proprietà privata: denunciato 27enne

Il giovane era alla guida sotto l'effetto di droga, come 'certificato' dalle analisi

Il personale della Polizia di Stato di Perugia ha denunciato un cittadino albanese, classe 1999, per il reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, a seguito di una chiamata al Numero Unico di Emergenza 112, gli agenti del Commissariato di P.S. di Assisi sono intervenuti nella zona di Bastia Umbra, per la segnalazione di un’autovettura che aveva fatto ingresso, ad alta velocità, all’interno della proprietà privata di un’attività commerciale.

Giunti sul posto, gli operatori hanno rintracciato il conducente, nel frattempo allontanatosi a piedi dal luogo dell’evento, il quale, sentito in merito all’accaduto, ha ammesso di essersi messo alla guida del veicolo dopo aver assunto sostanze stupefacenti.

L’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, è stato quindi soccorso dal personale sanitario del 118, che lo ha trasportato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia per gli accertamenti del caso, anche in merito all’assunzione dello stupefacente, che hanno dato esito positivo.

Per questo motivo, al termine delle attività di rito, il 27enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti; la patente di guida, invece, è stata ritirata.

