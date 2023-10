Meteo Assisi 6-8 ottobre 2023: altro weekend estivo, prosegue il caldo

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Concluse le festività di San Francesco, per previsioni di oggi sono per il meteo Assisi 6-8 ottobre 2023.

Buongiorno a tutti i nostri cari lettori, settimana di piena estate quella vissuta quella in corso, come d’altronde la precedente con temperature 8 gradi oltre il normale per quanto riguarda i valori massimi diurni. Di “autunnale” ci sono solo le giornate che si accorciano, per il resto il nulla davvero. Gran bel fine settimana con caldo fortemente anomalo sul nostro territorio con temperature di 30-31 gradi addirittura di giorno (dovrebbero essere 22 gradi), minime della notte invece in linea con i valori normali del periodo.

Vediamo le previsioni nel dettaglio insieme per il Meteo Assisi 6-8 ottobre 2023 con uno sguardo attento anche all’Umbria:

Sia oggi, che domani, che domenica: sole unico e assoluto protagonista della scena! Occasione grande per fare uscite al mare, come in montagna. Cercate per chi riuscirà di non chiudervi in casa e godere di momenti piacevoli assieme ai vostri cari.

Breve anticipazione sul tempo per l’inizio della nuova settimana che vedrà una prosecuzione del clima estivo e del solleone… In attesa delle tanto importanti e preziose piogge autunnali che saranno provvidenziali per ristabilire la normalità climatica. Siamo al momento in condizioni di siccità e speriamo ci sia il recupero pluviometrico sperato!

Buon weekend a tutti, dalla redazione di Assisi News!

