L’opinione del lettore, Assisi News lancia uno spazio per sondaggi e discussioni

Uno spazio per dar voce, seppur in formato ‘ridotto’, ai pensieri dei lettori, per sentire le loro idee e opinioni su fatti di attualità, politica e cronaca. Il gruppo editoriale Assisi News edito da Bncom lancia ‘L’opinione del lettore’ uno spazio di sondaggi, all’incirca uno al mese, dove i lettori potranno esprimersi rispondendo a una specifica domanda, ed eventualmente discutendone poi su Facebook, dove è possibile commentare tutte le notizie diffuse da Assisi News.

La rubrica ‘L’opinione del lettore’ parte con un tema di cui in questi giorni si è dibattuto: il 4 ottobre è la festa di San Francesco Patrono d’Italia – l’altra patrona è Santa Caterina da Siena, che si festeggia il 29 aprile. Dovrebbe essere un giorno ‘rosso’, ossia di festività nazionale e con tanto di giorno libero, da scuola e lavoro? Dovrebbe diventarlo nel 2026, ottocentenario della Pasqua di Francesco, o è meglio lasciare le cose così come stanno?

È possibile rispondere al sondaggio cliccando nel sondaggio qui sotto o nella colonna laterale (se il sito si apre da desktop) o scorrendo in basso (per chi visita da mobile); per una discussione più ampia, è possibile poi utilizzare i commenti di Facebook, come peraltro già avviene per molte delle notizie che la redazione diffonde dalla pagina Facebook. Come detto all’incirca una volta al mese la redazione del gruppo sceglierà un tema ‘caldo’ e una specifica domanda da porre ai lettori, per sentire le loro idee e aprire sempre più un filo diretto con le tante migliaia di persone che ogni giorno si informano attraverso di noi.

Il 4 ottobre è la festa di San Francesco d'Assisi, Patrono d'Italia. Vorresti fosse festività nazionale? SI NO

