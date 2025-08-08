Meteo Assisi 8-10 agosto 2025: giornate di gran sole, Ferragosto incluso

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Oggi le previsioni sono per il meteo Assisi 8-10 agosto 2025, come sempre con uno sguardo attento alle previsioni sulla situazione del weekend anche per l’Umbria.

Ben ritrovati in questa edizione flash del nostro consueto appuntamento per vedere insieme le previsioni per il fine settimana in arrivo con proiezione fino al giorno del Ferragosto.

Giornate di gran sole e caldo moderato a tratti intenso sulla nostra Umbria con punte di 37 gradi tra domenica e martedì della prossima settimana. Attenzione a possibili rovesci temporaleschi locali ma intensi tra martedì e mercoledì. L’alta pressione in arrivo non sarà esente da “strappi, falle” e i temporali ne approfitteranno. Bellissima ma calda la Giornata di Ferragosto. Sereno fine settimana a tutti dalla nostra redazione di Assisi News . A presto.

Secondo le proiezioni attuali, il fine settimana sarà all’insegna del tempo stabile e soleggiato, accompagnato da un’impennata delle temperature. Su gran parte dell’Umbria si prevedono valori massimi tra i 33 e i 36 gradi, con picchi localmente anche superiori. Una situazione tipica, quella del meteo Assisi 8-10 agosto 2025, delle ondate di caldo estive che potrebbero prolungarsi nei giorni successivi.

