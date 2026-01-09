Nuovo vescovo per le diocesi di Assisi e Foligno? Secondo indiscrezioni sarà monsignor Felice Accrocca

Il presule di Benevento - il cui nome è stato lanciato da Silere non possum - è studioso del francescanesimo e 'collaboratore' della rivista San Francesco patrono d'Italia: ma nel bollettino della Santa Sede non c'è ancora traccia della nomina

“Papa Leone XIV ha nominato S.E.R. Monsignor Felice Accrocca nuovo Vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e, insieme, Vescovo di Foligno, unendo le due sedi in persona episcopi”. Lo scrive – ma non se ne trova traccia nel bollettino della Santa Sede; l’ufficializzazione, secondo alcuni, dovrebbe arrivare nel giro di pochi giorni e forse già domani – il sito Silere non possum, da sempre attento al mondo vaticano. Le due diocesi sono già unite in persona episcopi nella persona di monsignor Domenico Sorrentino, che lo scorso 3 gennaio aveva visto proprio monsignor Accrocca nel corso del primo panel della rassegna Francesco ha i tuoi occhi (la foto di in evidenza e quella in basso sono tratte dal sito assisiofm.it)

Monsignor Felice Accrocca è nato a Cori (LT), diocesi di Latina – Terracina – Sezze – Priverno, il 2 dicembre 1959. È stato ordinato presbitero il 12 luglio 1986; eletto alla sede arcivescovile di Benevento il 18 febbraio 2016 e ordinato vescovo il 15 maggio 2016. Attualmente è membro della Commissione episcopale per l’evangelizzazione dei popoli e la cooperazione tra le Chiese e del Dicastero delle Cause dei Santi. (maggiori informazioni nelle prossime ore)

