Meteo Assisi speciale Ferragosto 2021: è un’ondata di caldo record

Fino a martedì prossimo il caldo torrido non concederà tregua: per AssisiNews le previsioni di Luca Tiberti

Torna puntuale, come ogni venerdì, il meteo Assisi 13-15 agosto 2021, con la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews. Nel dettaglio le previsioni del meteo in questo weekend di Ferragosto 2021 per la città serafica e per l’Umbria per questo weekend, in questo Meteo Assisi speciale Ferragosto 2021.

Buongiorno e ben ritrovati a tutti, lungo periodo “di passione” sulla nostra Umbria, è veramente il caso di dirlo, con il perdurare da diversi giorni di caldo esagerato e temperature molti gradi più alte del normale. Stiamo attraversando quella che, senza usare mezzi termini, è la più pesante ondata di caldo di questa estate 2021.

Nel corso delle prossime giornate nulla cambierà, anzi le temperature subiranno un ulteriore virata su valori più congeniali ad un deserto che al nostro paese. Caldo torrido che ci costringerà a restare barricati in casa e non godere la bella stagione purtroppo. Grave siccità sulla nostra Umbria (osservate questa mappa che si commenta da sola, notate la nostra regione quasi completamente tinta di rosso e ciò significa siccità di grado estremo, “leggermente migliore la situazione” con siccità di grado severo sul ternano), inutile dirlo c’è bisogno di tanta pioggia, i nostri terreni e la nostra vegetazione sono allo stremo, un po’ come noi.

Vediamo le previsioni nel dettaglio in questo Meteo Assisi speciale Ferragosto 2021, con uno sguardo anche all’Umbria:

Oggi venerdì: giornata ampiamente soleggiata e “rovente” con Minime della notte tropicali tra 23 e 24 gradi (6-7 gradi più alte del normale) e massime in pieno giorno intorno 39 gradi (11 gradi più alte del normale). Ventilazione bollente da ovest in prevalenza di intensità debole. Qualità dell’aria bassa e caldo estremo. Restare chiusi in casa, il consiglio, tra le 11 e le 23.

Domani sabato: nulla cambia, sole che resta assoluto protagonista della scena, assieme alle temperature estreme. Temperature massime che in questa giornata potrebbero toccare picchi di 40 gradi (12 gradi oltre il normale) e sempre minime più tipiche dei tropici. Rischio alto di malori o colpi di calore tra le 11 e le 20. Restate chiusi in casa se potete e uscite solo in casi di estrema necessità e la mattina presto.

Domenica: sole e caldo estremo , nulla cambia, assieme alle temperature massime intorno 40 gradi (12 gradi oltre il normale) in pianura. Giornata di Ferragosto che consiglio di trascorrere assieme ai vostri cari ma dentro casa . Molto fastidioso il caldo sia in montagna che al mare, meglio restare a casa al fresco e al buio. Rischio alto di malori o colpi di calore tra le 11 e le 20.

Breve anticipazione sul tempo infine che dovremmo avere per l’inizio della prossima settimana:

Si parte sempre molto male con caldo estremo lunedì e picchi di 38 gradi in pianura segue da martedì in avanti un ridimensionamento del caldo su valori finalmente “umani”.

A tutti voi e alle vostra famiglie da parte mia e della redazione l’augurio di trascorrere un Ferragosto in serenità!

© Riproduzione riservata