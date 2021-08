San Rufino 2021, la città di Assisi in festa per il suo patrono (foto)

Assisi chiude la due giorni di festeggiamenti per la Solennità di Santa Chiara (qui le foto) e per il patrono San Rufino. Stasera, giorno di San Rufino 2021, dopo la messa delle 18, alle ore 21 sempre in Cattedrale si terrà il concerto in onore del Santo patrono, a cura della Cappella musicale di San Rufino, con l’esecuzione della Missa Brevis in si bemolle maggiore “Sancti Joannis de Deo” di Franz Joseph Haydn, detta anche “Kleine Orgelmesse”.

Intanto oggi festa grande per San Rufino 2021, con la messa solenne in cattedrale celebrata dal vescovo monsignor Sorrentino; durante la celebrazione, l’offerta dei doni da parte del sindaco di Assisi Stefania Proietti. La santa messa, concelebrata dal vicario generale don Jean Claude Kossi Anani Djidonou Hazoumé e dal parroco don Cesare Provenzi, priore della cattedrale di San Rufino e vicario episcopale per l’economia, è stata allietata dalla Cappella musicale di San Rufino. Presenti il clero diocesano, le autorità civili e militari e i tanti fedeli accorsi per rendere omaggio al Santo patrono di Assisi e della diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino.

“L’ardore e il martirio di San Rufino tornino a scuoterci. Ci spingano a rimetterci in cammino con speranza. Questa ripartenza ecclesiale all’insegna della missione, ripartenza fervida e generosa, sarà il nostro vero contributo anche alla ripartenza economica e sociale che tutti ci auguriamo e sulla quale invochiamo la benedizione del Signore”, un passaggio dell’omelia del vescovo per la Festa di San Rufino 2021. A proposito della crisi della nostra società, nella sua omelia il vescovo ha spiegato che “abbiamo fatto enormi progressi nella conoscenza scientifica e tecnica. L’informazione è diventata capillare. Conosciamo con l’attimo di un clic quello che una volta si apprendeva con laboriose esplorazioni di biblioteche ed archivi. La scienza è cresciuta a dismisura, ma non altrettanto la conoscenza di Dio, che si traduce nell’amore di Dio e del prossimo. Un mondo ricco di conoscenza e povero di amore – ha sottolineato – è un mondo sbilanciato, a rischio frana, sempre in procinto di rovinare. La Chiesa è chiamata oggi a ‘ripartire’ non aspettandosi che si riempiano di incanto i nostri banchi, ma tornando in strada, rimettendo mano all’evangelizzazione, come nei primi tempi della sua storia. La vicenda di san Rufino, evangelizzatore e martire, torna di piena attualità. Non lo dobbiamo guardare solo come un patrono, ma come un programma. Oggi, nel mondo dei media, si usa parlare di “programmi” e di “app”. La nostra Chiesa di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino, è oggi chiamata a far sua la “app” di san Rufino, ossia il programma della nuova evangelizzazione”.

