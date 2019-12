Meteo Capodanno 2020 Assisi e Umbria, freddo intenso e gelate in arrivo

Su AssisiNews lo speciale meteo Capodanno 2020 Assisi e Umbria, la rubrica curata da Luca Tiberti per AssisiNews che diventa maxi in occasione dell’arrivo del nuovo anno. Nel dettaglio le previsioni del meteo dal 27 al 31 dicembre.

Correlato: Speciale San Silvestro 2019-20 su AssisiNews: le offerte ad Assisi e le offerte in Umbria

Ben ritrovati, siamo giunti all’ultimo appuntamento dell’anno assieme a voi, cari lettori di AssisiNews, e sono qui a confermarvi prima di tutto l’arrivo di un flusso di aria molto fredda, o per meglio dire, gelida di estrazione artico-continentale. L’elevazione ad ovest della nostra nazione di un promontorio di aria di origine afro-mediterranea verso nord, infatti, andrà a creare una “barriera insormontabile” all’aria più mite oceanica e ciò “per risposta” sul bordo orientale andrà a far scivolare dritta dritta verso di noi una colata di aria gelida. (Continua dopo l’illustrazione)

Questa massa tuttavia riuscirà, nel suo passaggio ad di sopra della superficie del mare adriatico, a catturare dell’umidità che al momento in cui vi scrivo non si capisce bene se riuscirà ad essere in grado di svalicare il nostro appennino per portare qualche nevicata fin su di noi. Va detto che qualsiasi precipitazione dovesse cadere tra oggi e domenica sera sarà di tipo esclusivamente nevoso fin sulle nostre pianure umbre.

Ma vediamo ora insieme la mia idea di evoluzione del tempo per questo weekend e l’evoluzione fino alla notte di San Silvestro, notte nella quale molti di voi saranno a festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Di seguito le previsioni meteo Capodanno 2020 Assisi e Umbria

Oggi venerdì 27 dicembre: “Giornata di attesa” con cieli sereni o poco nuvolosi al mattino, velature e passaggi nuvolosi invece più incisivi al pomeriggio. Nessun fenomeno associato. Tra la sera e la notte sul sabato irrompe impetuosa l’aria gelida da nord-est!

Sabato 28 dicembre: giornata a dir poco “glaciale” con cieli che, stando ai modelli, dovrebbero rimanere sereni o al massimo poco nuvolosi. Intense bufere di neve sui crinali appenninici esposti ad est della nostra regione con possibilità di sconfinamento intermittente sulle pianure centrali, al momento, molto molto bassa per non dire nulla. venti tra moderati e forti sferzeranno la nostra regione accentuando notevolmente la sensazione di freddo percepito con temperature massime comprese tra 6 e 8 gradi e minime che dipenderanno dalla permanenza del vento di notte comunque tra -3 e 0 gradi. Temperature in fortissima diminuzione. Molto molto freddo!

Domenica 29 dicembre: giornata sempre con cieli sereni o al più poco nuvolosi e molto molto fredda con ventilazione sempre sostenuta dai quadranti nord-orientali. Possibili sempre bufere di neve ad est della nostra regione in prossimità del crinale appenninico. Coprirsi molto bene! Temperature sostanzialmente stabili rispetto al giorno precedente.

Lunedì 30 dicembre: si attenuano i venti gelidi e aumentano leggermente le temperature massime portandosi tra 7 e 9 gradi. Cieli sempre sereni o al più poco nuvolosi. Inizia a calare leggermente il freddo in arrivo dai Balcani ma inizia anche a crescere verso sera l’umidità dell’aria nelle pianure e ciò accrescerà ulteriormente la sensazione di freddo. Coprirsi sempre molto bene!

Martedì 31 dicembre: giornata sempre molto fredda e umida per effetto del mix tra alti tassi di umidità dell’aria nei bassi strati (pianure e conche interne) e arrivo (solo in quota) di aria più tiepida da ovest .

Cieli che nel corso della giornata si “sporcheranno” prima di velature e poi verso sera e durante la notte di San Silvestro di una certa copertura più consistente. Ventilazione debole o comunque poco significativa. Clima assai umido e freddo nelle pianure.

In chiusura vi annuncio, per quanto riguarda la prima settimana del nuovo anno, l’enorme difficoltà modellistica di inquadrare l’esatta evoluzione del meteo, ma per esperienza posso anticiparvi che, dopo una severa irruzione fredda, in genere arriva una fase più calda e dunque è lecito attendersi una breve fase di aria mite.

A tutti voi e con grande piacere la redazione di AssisiNews vi augura uno splendido anno nuovo!