Speciale meteo Assisi Natale 2025: una quattro giorni autunnale

Torna in anticipo la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Oggi le previsioni sono dedicate allo speciale meteo Assisi Natale 2025, come sempre con uno sguardo attento alle previsioni sulla situazione del weekend anche per l’Umbria.

Ben ritrovati cari lettori in questa edizione meteo con le previsioni lunghe per il ponte di Natale e Santo Stefano! Dopo tanta nebbia e assenza di vento ritornano in questi giorni tanta pioggia e ventilazione… sembrerà una quattro giorni autunnale più che invernale. Le giornate più brutte quelle da oggi al giorno di Natale, ad oggi sembra un po’ meglio il Santo Stefano dove ci sarà sempre nuvolosità ma le precipitazioni saranno poche o del tutto assenti in regione. Spazi soleggiati non mancheranno mai saranno brevi e temporanei soltanto. Nel prossimo appuntamento poi con le previsioni per la fine dell’anno si parlerà di inverno, Ve lo anticipo, tuttavia bisognerà attendere che i modelli matematici nei prossimi giorni “digeriscano” l’enorme scombussolamento della circolazione previsto..possibili sorprese bianche restate sintonizzatissimi!! Intanto vogliamo augurarvi un sereno e speciale Santo Natale a tutti voi e alle vostre famiglie…a prestissimo!

