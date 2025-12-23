Nuvole blu è il nuovo singolo di Elisa Benvenuto, dedicato ai bambini vittime invisibili delle guerre

La cantautrice Assisana Elisa Benvenuto pubblica il suo secondo inedito “Nuvole blu” (AlyStudio/Believe), dopo l’ottimo riscontro di “Al di là del mare” e l’esperienza televisiva come semifinalista al programma “Tú sí que vales”. A soli 16 anni Elisa rinnova la sua volontà di trasmettere attraverso la musica dei messaggi profondi, e questa volta lo fa con un brano potente ed evocativo, affrontando temi di vulnerabilità e speranza, in un periodo storico dove le guerre sono state protagoniste di molte prime pagine.

“Nuvole blu” è una preghiera in musica, scritta insieme all’autore e compositore milanese Daniele Piovani, che la segue artisticamente, ed è stata arrangiata da Alioscia Arioli presso AlyStudio a Milano. Il mix e mastering è stato affidato ad Aemme Studio Recordings ed è possibile ascoltare la canzone su Spotify. “Nuvole blu” rappresenta i bambini come simboli di speranza ed innocenza, troppo spesso diventati le vittime più silenziose ed invisibili delle guerre più recenti. Le nuvole blu simboleggiano il loro sogno per un futuro migliore, un desiderio di libertà e pace, avvolto nel contesto di dolore. Con testi profondi ed immagini vivide, l’artista invita gli ascoltatori a riflettere su una realtà troppo spesso dimenticata, e lo fa attraverso la leggerezza degli occhi di una ragazza di 16 anni, segnata dalle immagini e dalle storie che negli ultimi mesi hanno invaso la nostra quotidianità. La canzone, sia per le sonorità avvolgenti in stile epic/pop, sia per lo stile comunicativo di canto e melodia, è una preghiera in musica, un inno alla resilienza e alla necessità di non rimanere indifferenti di fronte alla sofferenza dei più vulnerabili, un messaggio di pace e solidarietà che nasce e viene amplificato dalla città di Assisi, terra di San Francesco e di spiritualità dove Elisa vive, e proprio da lì è nata l’esigenza di scrivere e cantare una canzone che potesse essere un dolce grido di speranza, in vista del Santo Natale.

Biografia

Elisa Benvenuto è una cantautrice pop/soul, amante del blues e del jazz. Classe 2009, vive ad Assisi, in provincia di Perugia. Suona il pianoforte e il clarinetto, proprio come i suoi genitori, da cui la passione è stata trasmessa fin dai primi anni di età. Il desiderio di cantare arriva invece come sfogo personale, dettato da un momento difficile, nel quale proprio il canto ne è stato il rifugio, e da lì ha iniziato un percorso didattico anche a livello vocale. Ha partecipato a diversi concorsi musicali nazionali, tra cui il “Cantagiro”, “Sanremo Junior”, e altri a livello locale, come band. Dal 2025 è seguita artisticamente dall’autore e produttore milanese Daniele Piovani. A Settembre 2025 partecipa al programma televisivo “Tú sí que vales” presentando nella prima puntata una versione di “Bohemian Rhapsody” ed è finalista al “Tour Music Fest”. L’obiettivo di Elisa è quello di potersi riconoscere nelle proprie canzoni, portando il proprio messaggio musicale e il proprio stile vocale alle persone, attraverso storie autentiche e personali, con protagonista la musica, in tutta la sua essenza.

