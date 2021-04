Rifiuti abbandonati a Santa Maria, al cimitero spunta una poltrona

Torna a Santa Maria degli Angeli l’emergenza rifiuti abbandonati. Maleducati ed incuranti del bene pubblico e comune continuano ad abbandonare sacchi e materiale anche di grandi dimensioni laddove non consentito. Questa mattina, venerdì 2 aprile, proprio davanti al cimitero di Santa Maria degli Angeli è comparsa addirittura una poltrona.

Lasciata li, giace indisturbata. A segnalarla alla redazione di AssisiNews alcuni residenti dell’area. “Ormai da tempo anche questa zona è stata presa di mira – hanno scritto – servono interventi e multe per arginare il problema”. Problema che va avanti anche nel parcheggio adiacente a viale Gabriele D’Annunzio, dove fa giorni al di fuori della campagna del vetro giacciono diversi grandi sacchi neri che deturpano l’area.

Una bruttissima abitudine sulla quale il Comune di Assisi è già intervenuto più volte anche in un recente passato, ma sembra che non sia bastato a chi incurante ancora continua senza sosta. Nei primi mesi del 2020 – aveva rivelato l’amministrazione a luglio – i vigili avevano redatto ben 100 verbali con relative sanzioni e tutte per abbandono o errato conferimento dei rifiuti. A dicembre era stato scoperto un furbetto dei rifiuti che era anche evasore totale in quanto non ha mai fatto iscrizione all’ufficio tributi e si permette di abbandonare i rifiuti per strada non pagando il servizio”, la dura nota del comune di Assisi. Oltre ai rifiuti abbandonati, centro storico di Assisi viene invece segnalata la necessità di una derattizzazione. Numerosi i topi avvistati dai cittadini, che chiedono provvedimenti prima che la situazione degeneri.