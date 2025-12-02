GivingTuesday 2025, anche la Basilica di San Francesco si colora di rosso

Anche quest’anno, la Basilica di San Francesco in Assisi aderisce al GivingTuesday, la giornata mondiale del dono. Nella serata di martedì, 2 dicembre 2025, la facciata della chiesa superiore della Basilica si illuminerà di rosso.

Guidata dalla Fondazione Filantropica AIFR – ETS con la collaborazione di ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani, l’iniziativa rappresenta l’occasione per riflettere sul valore del dono e sulla capacità di promuovere la generosità come leva per il cambiamento sociale coinvolgendo i monumenti simbolo delle città di tutto il mondo.

«Siamo sempre vicini a coloro che sostengono campagne che fanno bene alla società e che richiamano il valore della cura e dell’attenzione a chi è nel bisogno» – ha dichiarato fra Giulio Cesareo, OFMConv, direttore dell’Ufficio comunicazione del Sacro Convento.

GivingTuesday è un’iniziativa globale dedicata alla generosità, celebrata ogni anno il primo martedì dopo il Black Friday. Con l’obiettivo di promuovere la cultura del dono e il sostegno alle cause sociali, GivingTuesday si celebra in 111 Paesi.

Per maggiori informazioni givingtuesday.it

