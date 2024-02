La delegazione perugina della Congregatio Miles Christi Templi accolta a Catania per Sant’Agata

A festeggiare sant’Agata, patrona di Catania, lo scorso weekend, c’era anche una delegazione perugina della Congregatio Miles Christi Templi, di cui fanno parte anche gli angelani Italo Tardioli, gran balivo d’Italia, Fabio Tascini, responsabile della Commanderia San Bevignate di Perugia/Assisi e Manuel Sabatini.

L’Associazione Culturale senza scopo di lucro Congregatio Miles Christi Templi, costituita in forma di associazione privata da fedeli cristiani e “sede spirituale” presso il Convento imperiale della SS. Annunziata dell’Antica Osservanza e della Comunità dei Padri Carmelitani della Città di Catania con dimora presso la Basilica Pontificia SS. Annunziata sita presso l’Arci-Diocesi di Catania, a norma di quanto stabilito nel Codice di Diritto Canonico (canoni 298,299,312,321,322 e 323 del C.J.C.) è caratterizzata da una fede cristiana sentita e condivisa sotto l’Alto Magistero di Santa Romana Chiesa e del suo legittimo rappresentante.

L’Associazione si propone tra l’altro di valorizzare, continuare e tramandare al presente come al futuro e in avvenire, la Fede di Cristo, la tutela della Chiesa di Roma mediante propaganda della Fede Cristiano-Cattolica; difendere i valori spirituali cristiani; promuovere la crescita spirituale e la formazione dei suoi Membri o di persone interessate nelle discipline trattate; impegnarsi costantemente nell’opposizione verso ogni forma di violenza e il non rispetto della Dignità umana; promuovere nei limiti delle proprie possibilità opere di beneficenza, solidarietà e carità, gestendo anche progetti di assistenza ai Fratelli bisognosi senza eccezione alcuna per religione, razza o appartenenza politica.

In Sicilia, la delegazione perugina era presente insieme a gruppi di Sicilia, Piemonte ed Emilia e ha partecipato attivamente a sfilate, cortei, conferenze, accolta amichevolmente dagli amici siciliani. Un modo per festeggiare l’ingresso della Congregatio Miles Christi Templi, grazie anche alla collaboraazione delle diocesi di Perugia e di Assisi – Nocera – Gualdo, tra le Organizzazioni di volontariato del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

© Riproduzione riservata