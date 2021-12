Stefania Proietti è il nuovo presidente della Provincia di Perugia (foto)

Stefania Proietti, candidata del centrosinistra, è il nuovo presidente della Provincia di Perugia. Il sindaco di Assisi ha battuto nello scrutinio finale il sindaco di Foligno Stefano Zuccarini.

Lo spoglio avvenuto al Centro Congressi Capitini, con il risultato definitivo arrivato alle 21.58 di oggi, sabato 18 dicembre. Alle 20, orario di chiusura delle urne, l’affluenza registrata è stata dell’88,6%, pari a 711 votanti su 811 degli aventi diritto. In collaborazione con la Croce Rossa Italiana, per le elezioni provinciali è stato istituito anche un seggio ‘a distanza’ per consentire ai sindaci e ai consiglieri comunali in quarantena di poter esprimere il proprio voto.

Stefania Proietti da oggi ricoprirà il doppio ruolo: Sindaco di Assisi e Presidente della Provincia di Perugia. Questi i risultati delle elezioni provinciali: Totale votanti 715, totale voti ponderati 95.899; Totale voti validi 705, totale voti ponderati 94.890; Voti assoluti: Stefania Proietti 393, Stefano Zuccarini 312; voti ponderati: Stefania Proietti 48.661, Stefano Zuccarini 46.229. Bianche 6, bianche voti ponderati 506; nulle 4, nulle voti ponderati 503.

Laura Pernazza, candidata dal centrodestra, è invece il nuovo presidente della Provincia di Terni. Il sindaco di Amelia ha conquistato Palazzo Bazzani battendo il presidente uscente, Giampiero Lattanzi, sindaco di Guardea.

Così, subito dopo la vittoria di Stefania Proietti, Francesco Boccia, deputato PD e responsabile Regioni e Enti locali della segreteria nazionale, al termine delle elezioni provinciali di Perugia: “La vittoria del centrosinistra alle elezioni provinciali di Perugia con Stefania Proietti è la dimostrazione del lavoro in corso del Partito Democratico per costruire un campo largo progressista e riformista, aperto ai tanti movimenti civici che si ritrovano nei valori di centrosinistra. Stefania Proietti ne è stata la perfetta interprete, buon lavoro a lei e a tutti i consiglieri della Provincia”.

© Riproduzione riservata