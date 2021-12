Stefania Proietti candidata in Provincia, il “sostegno orgoglioso” del Pd di Assisi

“Il Partito Democratico di Assisi sostiene con convinzione la candidatura di Stefania Proietti a Presidente della Provincia di Perugia”. Lo scrivono in una nota i dem assisani, ricordando come “Le forze provinciali e regionali del centrosinistra hanno individuato nel sindaco Proietti la figura adeguata a rappresentare l’intera coalizione alle elezioni del 18 dicembre e questo non può che essere un importante riconoscimento per il sindaco e per tutta la squadra amministrativa degli ultimi cinque anni e mezzo. Essere considerati come un modello di buon governo è motivo di orgoglio per tutta la comunità del centro sinistra di Assisi e in particolare per il Partito Democratico che nel 2016 ha individuato in Stefania Proietti il candidato ideale per rappresentare un campo largo e plurale che, dopo essersi confermato alla guida della città di Assisi nelle recenti elezioni di ottobre, ora punta a guidare l’intera Provincia di Perugia. Per Assisi questa è una grande opportunità. Le competenze dell’ente Provincia giocheranno un ruolo centrale in particolare per quanto riguarda la scuola e la viabilità e sarà fondamentale riuscire ad intercettare i fondi dei bandi relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Per fare in modo che ciò accada è necessario essere determinati e competenti, caratteristiche che calzano alla perfezione con la figura di Stefania Proietti”.

“In questi ultimi due mandati Assisi è comunque stata rappresentata nel Consiglio provinciale da Federico Masciolini, capogruppo del PD ad Assisi tra il 2016 e il 2021 e consigliere provinciale con deleghe relative al mondo della scuola. Il prezioso apporto di Masciolini ha permesso ad Assisi di ritagliarsi un importante ruolo e sicuramente è anche grazie al suo lavoro se oggi la nostra città viene riconosciuta meritevole di questa carica. Siamo fiduciosi che questa nuova stagione elettorale umbra riporti il centrosinistra ai vertici dei principali enti politici della nostra regione e questa elezione rappresenta un altro importante passaggio. Ricordiamo che per le elezioni provinciali possono candidarsi solamente amministratori comunali attualmente in carica mentre coloro che possono votare sono i sindaci e i consiglieri comunali dei comuni della provincia di Perugia”. A sfidare Stefania Proietti sarà il ‘collega’ folignate Stefano Zuccarini.

© Riproduzione riservata