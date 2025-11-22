Videosorveglianza, dal governo 14.000 euro per Bettona: il grazie del sindaco

Il Ministero dell’Interno ha approvato la graduatoria definitiva dei finanziamenti per la videosorveglianza e la sicurezza urbana: all’Umbria sono state destinate risorse pari a 372.432,48 euro per finanziare quei progetti dei Comuni e delle Unioni dei Comuni volti alla prevenzione e a una maggiore sicurezza urbana. Lo rende noto il sottosegretario Emanuele Prisco e tra i primi ad esprimere soddisfazione c’è il sindaco bettonese Valerio Bazzoffia.

“Grazie al Governo Meloni oltre 14 mila euro anche nel Comune di Bettona per la video sorveglianza, accogliendo il progetto dell’Amministrazione comunale. Le risorse stanziate dal Ministero dell’Interno per la sicurezza urbana e la videosorveglianza, pari a oltre 370 mila euro per l’Umbria – secondo Bazzoffia – rappresentano un’opportunità importante per i nostri territori. Si tratta di fondi che permetteranno, anche al nostro comune, di rafforzare i sistemi di controllo, migliorare l’illuminazione pubblica e rendere più sicuri quartieri, parchi e aree sensibili. Il Governo Meloni conferma ancora una volta di avere un’attenzione concreta per le comunità locali, sostenendo i nostri Comuni nell’affrontare una delle priorità più sentite dai cittadini: la sicurezza, che si costruisce ad iniziare dalla prevenzione”.

