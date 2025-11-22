Videosorveglianza, dal governo 14.000 euro per Bettona: il grazie del sindaco

Stanziati per l'Umbria 370mila euro per la sicurezza urbana

22 Novembre 2025 Politica 51

Videosorveglianza, dal governo 14.000 euro per Bettona: il grazie del sindaco

Il Ministero dell’Interno ha approvato la graduatoria definitiva dei finanziamenti per la videosorveglianza e la sicurezza urbana: all’Umbria sono state destinate risorse pari a 372.432,48 euro per finanziare quei progetti dei Comuni e delle Unioni dei Comuni volti alla prevenzione e a una maggiore sicurezza urbana. Lo rende noto il sottosegretario Emanuele Prisco e tra i primi ad esprimere soddisfazione c’è il sindaco bettonese Valerio Bazzoffia.

“Grazie al Governo Meloni oltre 14 mila euro anche nel Comune di Bettona per la video sorveglianza, accogliendo il progetto dell’Amministrazione comunale. Le risorse stanziate dal Ministero dell’Interno per la sicurezza urbana e la videosorveglianza, pari a oltre 370 mila euro per l’Umbria – secondo Bazzoffia – rappresentano un’opportunità importante per i nostri territori. Si tratta di fondi che permetteranno, anche al nostro comune, di rafforzare i sistemi di controllo, migliorare l’illuminazione pubblica e rendere più sicuri quartieri, parchi e aree sensibili. Il Governo Meloni conferma ancora una volta di avere un’attenzione concreta per le comunità locali, sostenendo i nostri Comuni nell’affrontare una delle priorità più sentite dai cittadini: la sicurezza, che si costruisce ad iniziare dalla prevenzione”.

© Riproduzione riservata


Articoli Correlati


Assisi News è una testata giornalistica online - Direttore Responsabile: Stefano Berti Nulli - Registrazione Tribunale di Perugia n° 24/2019 del 15/01/2019.
© Tutti i diritti riservati - All rights reserved - Editore: Stefano & Luca Berti Comunicazione e Design s.n.c., via Raffaello snc, Assisi (PG). P.IVA / C.F. 02807820549 - REA PG-242554 - Iscrizione al ROC n. 40597 Note Legali e Privacy

Powered by
AssisiNews vive anche grazie alle pubblicità che mostriamo sulle nostre testate, ti preghiamo di disattivare il tuo AdBlock