Luigi Bastianini: “Acqua a Rivotorto, dalla giunta solo promesse”

“Siamo a settembre e l’acqua a Rivotorto ancora non c’è! Vi sembra possibile che, in 5 anni, la ‘Giunta del cambiamento’ non è riuscita a realizzare la rete idrica per portare l’acqua potabile nelle case?”. Lo scrive Luigi Bastianini, candidato di Progetto Assisi, che più volte si è battuto sul problema dell’acqua a Rivotorto. “In questi anni – aggiunge – solo promesse: non è stato fatto quanto chiesto dai cittadini! E non solo a Rivotorto, ma anche in altre frazioni del territorio, dove ad oggi mancano tanti servizi importanti. Continuerò a battermi per difendere i diritti dei cittadini, nella certezza che la prossima Amministrazione comunale targata Cosimetti, saprà finalmente dare risposte adeguate ai bisogni della gente di Assisi e delle sue frazioni.

Dal suo profilo Facebook, Luigi Bastianini (che correrà per Cosimetti sindaco) propone anche alcune proposte per Rivotorto: “Vivibilità a 360 gradi; parco in Viale della Pace; parco in via Veronica Giuliani; nuovo parcheggio Rivotorto. Nella prossima legislatura – promette Bastianini – mi impegnerò nella riqualificazione di queste aree verdi e parcheggi così da avere a cuore la vivibilità del nostro paese. Proporrò inoltre l’apertura del passaggio pedonale in via dell’ Osteriola con collegamento con il nuovo parcheggio “Falcone e Borsellino” (zona scuola materna) permettendo così un utilizzo migliore per la zona nord di Rivotorto per quell’area. Via Veronica Giuliani dovrà essere di nuovo asfaltata, essendo in totale disagio”.

