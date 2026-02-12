Ad Assisi celebrato il Giorno del Ricordo, lanciata anche la proposta di una panchina ad hoc

Iniziativa organizzata dal Comitato 10 Febbraio con la Città di Assisi, presenti anche i consiglieri Morosi, Martellini e Cavallucci

Nel pomeriggio di martedì 10 febbraio, presso il Parco Norma Cossetto di Santa Maria degli Angeli, si è svolta la Commemorazione del Giorno del Ricordo, iniziativa curata dal Comitato 10 Febbraio – sezione di Assisi, in collaborazione con la Città di Assisi.

La cerimonia, dedicata alla memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, ha visto la partecipazione delle associazioni combattentistiche, del Sindaco della Città di Assisi Valter Stoppini, dell’Assessore Scilla Cavanna e dei Consiglieri comunali Cavallucci, Martellini e Morosi, a testimonianza dell’importanza istituzionale e civile della ricorrenza. Nel suo intervento, il Sindaco ha ribadito come la memoria storica non debba conoscere distinzioni o gerarchie, sottolineando che non esistono morti di serie A e di serie B, e richiamando l’attenzione su quella delle foibe come una pagina tragica e per troppo tempo rimossa della storia della Nazione, che merita rispetto, consapevolezza e verità.

Nel corso della commemorazione sono stati letti i primi due commi dell’articolo 1 della Legge 92 del 30 marzo 2004, che ha istituito il Giorno del Ricordo, riaffermando il dovere della Repubblica di conservare e rinnovare la memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata e delle complesse vicende del confine orientale. Particolarmente toccanti sono state le testimonianze del signor Luigi Giusepponi e della signora Nadia Cupkovich, che con profonda commozione hanno condiviso le storie delle proprie famiglie e di tutti gli esuli delle popolazioni dell’Istria e della Dalmazia. Entrambi erano bambini quando trovarono asilo in Italia e hanno raccontato il dolore, le difficoltà dell’integrazione e il lungo silenzio che per anni ha avvolto quelle vicende.

Successivamente è intervenuta l’avv. Raffaella Rinaldi, Presidente del Comitato 10 Febbraio Umbria e referente regionale dell’associazione, che ha sottolineato l’importanza della memoria come strumento di giustizia storica, di verità e di educazione civica per le nuove generazioni. La commemorazione è stata inoltre occasione per condividere l’auspicio che la proposta della “Panchina del Ricordo”, promossa a livello nazionale dal Comitato 10 Febbraio, e condivisa dal Gruppo Consiliare FDI, possa trovare positivo accoglimento anche nella città di Assisi, affinché la Panchina Tricolore possa divenire un segno tangibile di unità, memoria condivisa e rispetto per tutte le vittime della storia, senza distinzioni né rimozioni. La cerimonia si è svolta in un clima di rispetto e partecipazione, riaffermando il valore del ricordo come atto di dignità, responsabilità e consapevolezza collettiva. Il Comitato 10 Febbraio – sezione di Assisi ringrazia sentitamente tutte le autorità, le associazioni combattentistiche e i cittadini intervenuti.

