Ad Assisi celebrato il Giorno del Ricordo, lanciata anche la proposta di una panchina ad hoc

Nel pomeriggio di martedì 10 febbraio, presso il Parco Norma Cossetto di Santa Maria degli Angeli, si è svolta la Commemorazione del Giorno del Ricordo, iniziativa curata dal Comitato 10 Febbraio – sezione di Assisi, in collaborazione con la Città di Assisi.

La cerimonia, dedicata alla memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, ha visto la partecipazione delle associazioni combattentistiche, del Sindaco della Città di Assisi Valter Stoppini, dell’Assessore Scilla Cavanna e dei Consiglieri comunali Cavallucci, Martellini e Morosi, a testimonianza dell’importanza istituzionale e civile della ricorrenza. Nel suo intervento, il Sindaco ha ribadito come la memoria storica non debba conoscere distinzioni o gerarchie, sottolineando che non esistono morti di serie A e di serie B, e richiamando l’attenzione su quella delle foibe come una pagina tragica e per troppo tempo rimossa della storia della Nazione, che merita rispetto, consapevolezza e verità.

Nel corso della commemorazione sono stati letti i primi due commi dell’articolo 1 della Legge 92 del 30 marzo 2004, che ha istituito il Giorno del Ricordo, riaffermando il dovere della Repubblica di conservare e rinnovare la memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata e delle complesse vicende del confine orientale. Particolarmente toccanti sono state le testimonianze del signor Luigi Giusepponi e della signora Nadia Cupkovich, che con profonda commozione hanno condiviso le storie delle proprie famiglie e di tutti gli esuli delle popolazioni dell’Istria e della Dalmazia. Entrambi erano bambini quando trovarono asilo in Italia e hanno raccontato il dolore, le difficoltà dell’integrazione e il lungo silenzio che per anni ha avvolto quelle vicende.

Successivamente è intervenuta l’avv. Raffaella Rinaldi, Presidente del Comitato 10 Febbraio Umbria e referente regionale dell’associazione, che ha sottolineato l’importanza della memoria come strumento di giustizia storica, di verità e di educazione civica per le nuove generazioni. La commemorazione è stata inoltre occasione per condividere l’auspicio che la proposta della “Panchina del Ricordo”, promossa a livello nazionale dal Comitato 10 Febbraio, e condivisa dal Gruppo Consiliare FDI, possa trovare positivo accoglimento anche nella città di Assisi, affinché la Panchina Tricolore possa divenire un segno tangibile di unità, memoria condivisa e rispetto per tutte le vittime della storia, senza distinzioni né rimozioni. La cerimonia si è svolta in un clima di rispetto e partecipazione, riaffermando il valore del ricordo come atto di dignità, responsabilità e consapevolezza collettiva. Il Comitato 10 Febbraio – sezione di Assisi ringrazia sentitamente tutte le autorità, le associazioni combattentistiche e i cittadini intervenuti.

