Amministrative 2021, affluenza: alle 23 ad Assisi 49%, a Bettona 52%

Anche Assisi è tra i comuni che va al voto in queste amministrative 2021. I seggi sono aperti domenica alle 7 e chiuderanno alle 23, per poi riaprire alle 7 di lunedì e chiudere definitivamente alle 15. Gli eventuali ballottaggi si terranno con le stesse modalità tra due settimane, domenica 17 e lunedì 18 ottobre. Cinque anni fa l’affluenza ad Assisi era stata del 18,49% (alle 12), del 53,24% alle 18 e del 70,21 alle 23. Allora si era votato in un giorno solo. Ad Assisi gli elettori aventi diritto al voto sono 23.058, di cui 11.169 uomini e 11.889 donne. A Bettona ci sono 3.440 elettori, con 1.691 uomini e 1.749 donne.

(AGGIORNAMENTO DELLE ORE 23): Secondo Eligendo, alle 23 l’affluenza ad Assisi è del 48,53%, mentre a Bettona del 52,01%. In tutta l’Umbria l’affluenza è del 49,06%. Di seguito l’affluenza seggio per seggio ad Assisi, continua dopo la foto.

(AGGIORNAMENTO DELLE ORE 19): Alle 19 di domenica 3 ottobre l’affluenza ad Assisi è del 36,66% (poco meno di 8.500 elettori). A Bettona del 40,38%. In Umbria la media è alle 19 è del 37,37%. Di seguito l’affluenza seggio per seggio ad Assisi, continua dopo la foto.

(AGGIORNAMENTO DELLE 12) L’affluenza alle 12 del 3 ottobre 2021 è del 13,14% rispetto al 18,49% del 2016 (in soldoni si tratta di circa 3.000 votanti), mentre a Bettona – altro Comune del comprensorio seguito da AssisiNews – i votanti sono il 15,03% dell’elettorato, contro il 20,38% del quinquennio precedente. Sopra i 15mila abitanti c’è la possibilità del ballottaggio: se quindi per Assisi questo potrebbe essere – e molto probabilmente sarà – solo il primo tempo, già da domani si conoscerà il sindaco di Bettona. Di seguito l’affluenza seggio per seggio ad Assisi, continua dopo la foto.

In queste amministrative 2021 Assisi può scegliere tra cinque candidati: Luigino Ciotti (A Sinistra), Marco Cosimetti (Forza Italia – Progetto Assisi, Fratelli d’Italia Assisi, Lega Assisi e Marco Cosimetti Sindaco), Francesco Fasulo (Ambiente per Assisi e frazioni, Amore per Assisi e frazioni, Giovani per Assisi e frazioni, Lavoro per Assisi e frazioni, Meno tasse per Assisi e frazioni), Stefania Proietti (Assisi Civica, Assisi Domani, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle) e Roberto Sannipola (Alternativa Riformista). Quattro invece gli aspiranti primi cittadini bettonesi: Lamberto Marcantonini (Il quadrifoglio), Valerio Bazzoffia (Bettona Da Vivere), Gianluca Schippa (Uniti per Bettona), Lucio Bambini (Cambiamo Bettona).